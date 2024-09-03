انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مخالفات معسكر الرشيد و "وثبة الأسود" وتظاهرات المجموعة الطبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # مجلس النواب يرجئ انعقاد جلسته الى اشعار آخر.. والانباء متضاربة حول اسباب تأجيل الجلسة

# مجددا.. متظاهرو المهن الصحية والطبية يتعرضون للاعتداء اثناء تفريقهم بالقوة.. والحكومة توجه بالتحقيق

# تسجيل مخالفات بعقد استثمار معسكر الرشيد.. والاهالي يؤكدون تعرضهم للمساومة: اما الاجلاء بالقوة او القبول بتعويض بسيط



# ارتفاع عدد قتلى عملية وثبة الاسود في صحراء الانبار.. وحصيلة قياسية للغارات التركية على شمال العراق

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

