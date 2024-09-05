انت الان تتابع خبر تحركات نيابية لـ"سحب يد" محافظ البنك المركزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة المالية محمد نوري في حديث للسومرية نيوز، إنه "قدمنا مجموعة من الأسئلة الشفهية والنيابية بما يخص سحب يد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق لتجاوزه السن القانوني".

وأشار نوري الى انه "لغاية الان لم تمر الأمور كما نرغب وقد نتوجه في الأيام المقبلة الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانونية عمر محافظ البنك المركزي وطلب اقالته بشكل مباشر من خلال السن القانوني".



وأعاد السوداني، في بداية العام الماضي، تكليف العلاق على رأس البنك المركزي بعد نحو عامين من إقالته من منصبه، وسط تساؤلات عن الجدوى من إعادة تكليفه وهو الذي تسبب في عدة إخفاقات مالية طيلة ست سنوات سابقة (بين عامي 2014 و2020) من إدارته المؤسسة المالية، وفق ما يقول منتقدوه.

كثيرة هي الانتقادات الموجهة لأداء محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، والذي يواجه ضغوطا متزايدة بشأن سياساته المالية وإدارته للنقد الأجنبي والاحتياطيات، فضلا عن فشله في السيطرة على ملف تذبذب أسعار الدولار، بحسب خبراء اقتصاد.