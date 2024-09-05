انت الان تتابع خبر الأعرجي والسفير البريطاني على طاولة واحدة في بغداد.. هذه تفاصيل اللقاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة في بغداد ستيفن هيتشن".وشهد اللقاء – بحسب البيان - استعراض العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وفي جميع المجالات، لاسيما المجال الأمني، كما جرى بحث تطوير العلاقة على المستوى الإستراتيجي بين العراق وبعثة حلف شمال الأطلسي.

وجدد الأعرجي، "التأكيد على موقف العراق ورؤيته الثابتة المنطلقة من المصالح العليا للبلد واحترام سيادته الوطنية"، وفقا للبيان.

