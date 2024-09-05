انت الان تتابع خبر المالكي: لماذا نستبق الأحداث قبل ان نعرف ماذا جرى في التحقيقات القضائية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة متلفزة تابعتها الخليج 365، "نثق بالقضاء العراقي للفصل في المسائل والأمور التي تحتاج قرارا قضائيا، والتجاوز عليه في الإعلام سيكون تداعياته أخطر من الارهـاب"، لافتا الى ان "ما يحصل من تجاوز على السلطات بداية سيئة نرفضها ونستنكرها".كما وجه رسالة للقوى السياسية بالقول، "لا تضعفوا العملية السياسية والحكومة بعمل أو إعلام كما يحدث حاليا"، متسائلاً، "لماذا نستبق الأحداث قبل ان نعرف ماذا جرى في التحقيقات القضائية؟".

وحذر المالكي خلال المؤتمر، من "انهيار العملية السياسية في العراق"، مشددا بالقول، "ضرب الأساسيات لا يحل بالمجاملات وحذرنا من سوء التفاهم بين السلطات حفاظا على الدولة والعملية السياسية".