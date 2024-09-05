انت الان تتابع خبر العراق وامريكا يبحثان انهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي بمكتبه السفيرة الأميركية في بغداد، الينا رومانوسكي".وأضاف: "بحث الأعرجي مع السفيرة الاميركية، تطوير العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين على المستوى الإستراتيجي بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

كما جرى التأكيد على "أهمية مواصلة الحرب ضد الارهاب واستمرار اللقاءات والحوارات وتبادل المعلومات بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين".

