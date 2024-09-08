انت الان تتابع خبر مطالبات نيابية بتعديل فقرات قانون مجالس المحافظات.. ما الأسباب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر عضو لجنة الأقاليم أحمد صلال البدري، أن "لجنة الأقاليم والمحافظات، تراقب عمل الحكومات المحلية متمثلة بمجالس المحافظات والمحافظين كذلك "، مؤكداً أن "اللجنة جادة بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأضاف، أن "اللجنة استضافت في وقت سابق قريب، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، وكذلك رئيس مجلس محافظة نينوى، وهناك مخالفات واضحة في تطبيق القانون 21، إذ إن القانون حدد أعداد المستشارين وكذلك معاون المحافظ". وطالب البدري "مجالس المحافظات بتوزيع المقدرات المالية بشكل عادل، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون 21".

