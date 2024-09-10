انت الان تتابع خبر النزاهة تطالب منظمة الشفافية الدولية بفتح فرع لها في العراق والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الهيئة حيدر حنون خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وحضرته الخليج 365، إن "الحرب على الفساد جزء من عمل الهيئة الدؤوب والتي تواجه تحديات وصعوبات كبيرتين في هذا المجال"، مبينا ان "معركة الفساد هي مسؤولية المواطن والسلطة الرابعة ومجتمعات على مختلف قومياتهم وأديانهم على اعتبار ان الفساد والظلم وجهان لعملة واحدة ولما يسببه الفساد من استشراء حالات الفساد والجهل والتخلف".



وأكد حنون أن "وجود القانون وعدالة التطبيق ركنان أساسيان في الإصلاح، ونطلب من منظمة الشفافية الدولية فتح فرع لها في العراق لحاجة العراق الى تقارير المنظمة لما تخص حالات الفساد في العراق"، مضيفاً ان "انجازات العراق بمحاربة الفساد كبيرة ومثمرة ولا يمكن اختصارها خلال هذا المؤتمر".