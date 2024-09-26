انت الان تتابع خبر بالأسماء.. مصطفى سند يكشف تفاصيل جديدة عن "شبكة جوحي" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سند في مقطع مصور حصلت عليها الخليج 365، "خرجنا من محكمة تحقيق الكرخ الأولى ودونت اقوالي بصفة مشتكي، وثبت بالدليل القاطع وجود شبكة تجسس"، كما كشف أسماء جديدة متورطة في شبكة التجسس والتنصت داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء.



ما تزال تبعات اعتقال نائب المدير العام في الدائرة الإدارية لمكتب رئيس الوزراء محمد جوحي بتهمة قيادة شبكة للتجسس والابتزاز وانتحال صفة جهات ومؤسسات إعلامية تتوالى.