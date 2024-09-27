انت الان تتابع خبر في نشرة المساء.. تطورات الحرب بالمنطقة وتوجه الحكومة نحو الضرائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # متعهدة بالحفاظ على حياديتها.. السومرية تحيي ذكرى تأسيسها العشرين.. وتلغي الاحتفال بالذكرى مراعاة لظروف المنطقة#السوداني يتهم مجلس الامن بالفشل في حفظ السلم والامن الدوليين، ويؤكد وقوف العراق مع لبنان وفلسطين

# خلال ثلاثة ايام.. أكثر من ثلاثين ألف نازح من لبنان يعبرون إلى سوريا.. والأمم المتحدة تندد بالتصعيد الصهيوني

# توجه حكومي نحو فرض ضرائب لتعزيز الموارد المالية، وتحذيرات من استمرار اعتماد الموازنة على ايرادات النفط