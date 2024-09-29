انت الان تتابع خبر السوداني ينقل تعازي العراق الى ميقاتي باستشهاد السيد نصر الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.وقدم السوداني خلال الاتصال، "تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، باستشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله ورفاقه، خلال العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف بيروت"، بحسب بيان المكتب.

وجدد السوداني "موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق"، مشدداً على "ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".