انت الان تتابع خبر قاسم الأعرجي: إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق منجز كبير للحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي في المؤتمر السنوي الأول الخاص بالمشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات برعاية مستشارية الامن القومي، إن "المنطقة تمر بظروف صعبة وحساسة ودقيقة وعلينا ان نراعي هذه الملفات الحساسة".وأضاف الأعرجي، أن "الحكومات والحكومة العراقية لها مواقف واضحة في الدفاع عن غزة من خلال المؤتمرات والكثير من المواقف، بنفس الوقت يجب ان نعمل لمصلحة البلد ونبتعد عن العواطف او الإضرار بالبلد".

واعتبر الأعرجي، أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي هذا يعتبر منجز كبير للحكومة وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه الذي حدد من خلال المفاوضات"، مستدركا بالقول "يجب ان نعمل بهدوء وفق مصلحة البلد ونامل ان يتم اخراج كل القوات الأجنبية من العراق بعد ازالة كل أسباب تواجدها".

وأشار الاعرجي الى ان "ملف المخدرات من الملفات الخطرة ويعتبر التهديد الاول بعد داعش التهديد الثاني.. وزارة الداخلية مشكورة للجهود والمطاردة تجار المخدرات وتقديمهم إلى العدالة، وبالتالي الصحة النفسية والإرشاد لموضوع المخدرات مهم جدا للتوعية من هذا الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمع".

وشدد الأعرجي على انه "من خلال لجنة مكافحة المخدرات نعمل سوية من أجل نجاح هذه المهمة ويجب ان نعمل بشكل تكاملي وتضامني لإنجاح هذه المهمة وننجح في مسيرة هذا البلد المهم والعطاء".