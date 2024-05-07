اليابان | بعد العمل لأكثر من 100 عام... أقدم قطار بخاري في اليابان يصل لمحطته الأخيرة

لايف ستايل 07/05/2024

قامت إس إل هيتويوشي، بآخر رحلة لها في 23 مارس/ آذار 2024. وقد أصبح من الصعب إصلاح القاطرة، التي يبلغ عمرها الآن أكثر من 101 عام، مما أدى إلى اتخاذ قرار إنهاء خدمتها.

إن القاطرة البخارية ”إس إل هيتويوشي“، التي خدمت لأكثر من قرن من الزمان، كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ السكك الحديدية في اليابان. تم تصنيعها في عام 1923 وكانت تخدم في شبكة السكك الحديدية الوطنية اليابانية (JR)، حيث شهدت الكثير من الأحداث التاريخية والرحلات المميزة على مر السنين. بفضل حفاظها على حالتها الجيدة على مر السنين وتاريخها الطويل، كانت تستخدم في الرحلات السياحية والأحداث الخاصة، وكانت تجذب المسافرين وعشاق السكك الحديدية من جميع أنحاء العالم. ومع تقدم التكنولوجيا وتطور وسائل النقل، أصبح من الصعب المحافظة على قاطرة البخار وتشغيلها بكفاءة، مما دفع إلى اتخاذ قرار إحالتها للتقاعد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.



حفل التشغيل النهائي للقاطرة إس إل هيتويوشي في محطة هاكاتا. (الصورة مقدمة من جي آر كيوشو)

وفقًا لشركة جي آر كيوشو، المشغلة للقاطرة فإن إس إل هيتويوشي هي قاطرة من فئة 8620، تم الانتهاء منها في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1922. بعد نشرها الأولي في مستودع أوراكامي في محافظة ناغاساكي، عملت في محافظات كيوشو في فوؤكوكا، كاغوشيما، أويتا، ساغا. وكوماموتو.



القاطرة إس إل هيتويوشي في 21 مارس/ آذار 2022. (الصورة مقدمة من جي آر كيوشو)

بعد مرور أكثر من نصف قرن على تشغيلها الأصلي، تمت إحالة القاطرة إس إل هيتويوشي للتقاعد في مارس/ آذار 1975، وتم وضعها في محطة ياتاكي بمحافظة كوماموتو. في أغسطس/ آب 1988، عادت إلى الخدمة تحت اسم إس إل أسو بوي، تعمل على خط هوهي بين محطة كوماموتو ومحطة ميياغي. في أغسطس/ آب 2005، انتهت خدمتها مرة أخرى. ومع ذلك، استجابة لطلبات عشاق السكك الحديدية، عادت من التقاعد في أبريل/ نيسان 2009، لتعمل على خط هيساتسو بين كوماموتو ومحطة هيتويوشي باسم إس إل هيتويوشي. على الرغم من تأثر الرحلات بالأمطار الغزيرة وجائحة كورونا في عام 2020، ارتفع عدد الركاب الذين استمتعوا بركوب القطار البخاري إلى 35805 في العام المالي 2023. بمجموعها، سافرت القاطرة إس إل هيتويوشي حوالي 369,000 كيلومترًا ونقلت 414,203 مسافر على مدار 1,945 يومًا من الخدمة.



إس إل هيتويوشي يسافر بالقرب من محطة جي آر هيتويوشي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. (الصورة مقدمة من جي آر كيوشو)

حضر العديد من الأشخاص الرحلة الأخيرة للقاطرة إس إل هيتويوشي، حيث شقت طريقها وسط الدخان المتصاعد من كوماموتو إلى محطة هاكاتا على خط كاغوشيما. وقد أعرب أحد الميكانيكيين الذين عملوا على إس إل هيتويوشي منذ عودتها من التقاعد في عام 2009 عن حزنه لرحيلها، معتبرًا إياها مثل طفله الذي رعاه، لكنه في الوقت ذاته كان ممتنًا للفترة الطويلة التي قضتها القاطرة في الخدمة. وبحسب شركة جي آر كيوشو، سيتم نقل القاطرة البخارية التي تجر القطار بشكل مجاني إلى مدينة هيتويوشي في محافظة كوماموتو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: حفل الرحلة الأخيرة للقاطرة إس إل هيتويوشي في محطة هاكاتا في 23 مارس/آذار عام 2024. الصورة مقدمة من جي آر كيوشو)