اليابان | جنبًا إلى جنب مع الشعب.. زيارات العائلة الإمبراطورية إلى المناطق المنكوبة في اليابان

تعد الكوارث الطبيعية وجهًا دائمًا للحياة في اليابان، وكذلك هو الحال مع تفاني العائلة الإمبراطورية في زيارة ضحايا الكوارث وتقديم الراحة لهم. نظرة على أنماط هيسي وريوا للتعاطف الإمبراطوري مع المحتاجين.

”أسلوب هيسي“ الشعبي

في 23 فبراير/شباط، تحدث الإمبراطور ناروهيتو بشكل خاص عن الزلزال المدمر الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في رأس السنة الجديدة خلال المؤتمر الصحفي السنوي بمناسبة عيد ميلاده. أعرب عن حزنه العميق لفقدان العديد من الأرواح وقلقه على مصير الأشخاص الذين اضطروا للإخلاء أو لا يزالون في عداد المفقودين. وأبدى رغبته في زيارة المناطق المنكوبة في أقرب فرصة ممكنة.

وهذا يعكس تقليد الإمبراطور والإمبراطورة هيسي (المعروفين الآن بالإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو)، الذين حكما منذ عام 1989 حتى تنازل الإمبراطور عن العرش في عام 2019 وبدأ عصرًا جديدًا باسم ريوا. بعد زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011، قاما الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بزيارات للقاء ضحايا الكارثة في 7 أسابيع متتالية، حيث زاروا محافظات توهوكو المتضررة بشدة، بما في ذلك إيواتي وميياغي وفوكوشيما، مجموعة من الزيارات بلغت 13 زيارة، قبل أن يتنازل عن العرش في عام 2019.

زار الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو المحافظات الثلاث نفسها 9 مرات بصفتهما ولي العهد وزوجة ولي العهد، و5 مرات أخرى بعد بدء فترة ولايتهما في عام 2019. شملت هذه الزيارات أيضًا ”الزيارات الافتراضية“ خلال جائحة كورونا، حيث تفاعلا مع السكان عبر الإنترنت في حالة وقوع كارثة في تلك المناطق. يعتبر هذا تقليدًا ورثه الإمبراطور والإمبراطورة الحاليان من أسلافهما، حيث يقدمان المواساة للضحايا في المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية في اليابان، ويتحلون بدور الإمبراطور كرمز ”لوحدة الشعب“.



ولي العهد الأمير ناروهيتو والأميرة ماساكو يتحدثان مع الضحايا في مركز الإخلاء في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير. تم التقاط الصورة في يونيو/ حزيران 2011، ياماموتو، محافظة ميياغي. (© جيجي برس)

وبفضل العناية والحرص على عدم تحميل المسؤولين المحليين والمقيمين الذين يعملون جاهدين من أجل عملية التعافي من عبء إضافي، قام الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بزيارة المناطق المتضررة بشكل استباقي في أقرب وقت ممكن خلال فترة ولايتهما. وخلال زيارتهما لمراكز الإيواء، غالبًا ما يتم رؤيتهم وهم يتحادثون مع الضحايا وهم جالسون في وضعية ”سيزا“، وهي وضعية جلوس تتطلب ثني الركبتين تحت الجسم، وهي وضعية يجدها العديد من اليابانيين صعبة. هذه الطريقة لتقديم المواساة والتواصل مع الضحايا وجهاً لوجه أصبحت تعرف باسم ”أسلوب هيسي“، والذي نادرًا ما كان يُشاهد خلال عصر شووا (1926-1989).



كانيغاي كانيتشي، عمدة شيمابارا، محافظة ناغاساكي، يشرح الوضع للإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو أثناء زيارتهما للمدينة في 10 يوليو/ تموز 1991 بعد ثوران بركان قمة فوجين-داكي في 3 يونيو/ حزيران، حيث توفي 43 شخصًا بسبب تدفقات الحمم البركانية. (الصورة مقدمة من كانيغاي كانيتشي، © جيجي برس)

تمت أول زيارة رسمية للإمبراطور أكيهيتو إلى منطقة منكوبة في يوليو/تموز عام 1991، بعد ثلاث سنوات من توليه العرش. خلال رحلته إلى شيمابارا في محافظة ناغاساكي برفقة الإمبراطورة ميتشيكو بعد ثوران بركان جبل أونزين، شوهد الإمبراطور وهو يستمع بانتباه إلى شرح من عمدة شيمابارا وأكمام قميصه كانت ملفوفة. وجلس الإمبراطور والإمبراطورة في وضعية السيزا أثناء تواجدهم في مركز الإيواء للتحدث مع السكان الذين تم إجلاؤهم.



الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يجلسان أثناء الحديث مع السكان الذين تم إجلاؤهم في شيمابارا، ناغاساكي، بعد ثوران بركان جبل أونزين. التقطت الصورة في 10 يوليو/تموز 1991. (© كيودو)

استُقبلت مبادرة الإمبراطور الياباني لهذا الموقف بالاعتراضات في ذلك الوقت. يتذكر أحد الأشخاص المقربين من العائلة الإمبراطورية أن الناس اشتكوا إلى وكالة البلاط الإمبراطوري وكانوا منزعجين لأنهم ”جعلوا الإمبراطور يجلس على ركبتيه في وضعية السيزا“.

ومع ذلك، استمر الإمبراطور والإمبراطورة في اتباع ”أسلوب هيسي“ هذا. وأشار الشخص أيضًا إلى أنه ”عندما تقف، لا يمكنك سماع أصوات الأشخاص الجالسين على الأرض، الأشخاص المنهكين بسبب اضطرارهم للإخلاء بعد وقوع كارثة“. وكان الدافع وراء قيام الإمبراطور والإمبراطورة بذلك هو الرغبة الصادقة في الاستماع إلى قصص الضحايا في أماكن الملاجئ، وشعورهما بأن الجلوس على الأرض في وضعية السيزا كان عملاً طبيعيًا تمامًا.



الإمبراطور والإمبراطورة يتحدثان إلى الناس في ملجأ قاعة مياكو للرياضة العامة بعد زلزال شرق اليابان الكبير في 6 مايو/ أيار 2011، مياكو، محافظة إيواتي. (© جيجي برس)

في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، واصل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو التعبير عن تضامنهما مع الضحايا من خلال الزيارات المتكررة إلى المناطق المتضررة من التسونامي. وفي إحدى المناسبات في يوليو/تموز 2013، زارا بلدة تونو في محافظة إيواتي، التي لعبت دورًا حيويًا في تقديم الدعم اللوجستي للمناطق الساحلية خلال مرحلة الاستجابة والتعافي من الكارثة. خلال هذه الزيارة، أطلعتهما مايكاوا ساوري من قسم الشؤون الثقافية في تونو على أنشطة برنامج إنقاذ التراث الثقافي، الذي يهتم بترميم التراث المتضرر من التسونامي وينسق التبرع بالكتب للمواقع المتضررة. وفي الوقت نفسه، حضر الأمير أكيشينو، شقيق الإمبراطور ناروهيتو وولي العهد الحالي، حدثًا في طوكيو وأشار إلى أنشطته بعلاقته بالإمبراطور. عبّرت الإمبراطورة ميتشيكو أيضًا عن تعاطفها من خلال تعليقها على تعقيد وأهمية أنشطة التبرع بالكتب. من هذه التفاعلات، شعرت مايكاوا بالارتياح، لعلمها أن العائلة الإمبراطورية كانت تهتم بجهود منظمتها من بعيد.

واصل الإمبراطور والإمبراطورة الحاليان هذا التقليد المتمثل في الاجتماعات وجهًا لوجه مع المتضررين من الكوارث الطبيعية. في يونيو/ حزيران 2023، قاما بشكل شخصي بزيارة المنطقة المتضررة من الكارثة لحضور حفل وطني لزراعة الأشجار في ريكوزينتاكاتا بمحافظة إيواتي، وهي زيارة كانت الأولى من نوعها منذ توليهما العرش. وفي متحف تسونامي التذكاري لزلزال شرق اليابان الكبير، أعرب الإمبراطور ناروهيتو عن تعاطفه بكلمات مؤثرة عندما سأل إرشاد هيتوكابي ماسويو عن والده، قائلاً: ”كان والدك صيادًا، أليس كذلك؟ لا بد أنه مر بوقت عصيب للغاية“. كان هيتوكابي قد ذكر في المعلومات التي أرسلها إلى حكومة المحافظة قبل الزيارة أن قارب والده ومعدات الصيد تضررت بسبب التسونامي، وكانت ردة فعل الإمبراطور تعبر عن اهتمامه الدقيق بهذه المعلومات، مما جعل هيتوكابي يشعر بالتقدير والتعاطف، حيث أكد: ”بمجرد ذكر ما فعله والدي، شعرت أنه يتعاطف مع كل ما كنت أحمله في قلبي حتى ذلك الحين“.

تجنب عبارات التشجيع الجامدة

”الأمر صعب، أليس كذلك؟“ ”كيف كان الأمر بالنسبة لك؟“ ”اعتنِ بنفسك.“

الكلمات التي اختارها الإمبراطور والإمبراطورة أكيهيتو وميتشيكو خلال زيارتهما لملاجئ الإخلاء كانت محورية في تعبيرهم عن تعاطفهم ودعمهم للمتضررين. بدلاً من استخدام عبارة ”ganbatte kudasai“، التي تعبر عن التشجيع والدعم بالجهد والعزيمة، اختارا تعليقات محددة تشير إلى التعاطف والاهتمام الشخصي. هاكيتا شينغو، الوكيل الكبير لوكالة البلاط الإمبراطوري في ذلك الوقت، تحدث عن اختيارهما للكلمات ويشير إلى عمق الدراسة التي تمت قبل اتخاذ هذا القرار:

زيارة أصحاب الجلالة للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية لم تكن مجرد مسعى لتشجيع الضحايا، بل كانت فرصة للتعبير عن التعاطف والدعم الشخصي. بدلاً من استخدام تعبيرات تشجيعية مثل ”شد عزمك“، ركزت الزيارات على إظهار الدعم والتعاطف، مما يمكن أن يُثبت أن الضحايا ليسوا وحدهم وأنهم يحظون بالدعم والتعاطف من الجميع. بفضل هذا التواصل الشخصي، يمكن للضحايا أن يشعروا بأنهم ليسوا متروكين بمشاكلهم دون سند أو معين وأن هناك من يهتم بأوضاعهم. وكثيراً ما تحولت التعبيرات القاتمة إلى تفاؤل من خلال هذه الزيارات من خلال إتاحة الفرصة لهم لسرد قصصهم للإمبراطور والإمبراطورة.

كتب كاواشيما يوتاكا، كبير حراس الإمبراطور أكيهيتو من عام 2007 إلى عام 2015، في مذكراته:

”أعتقد أن الإمبراطور والإمبراطورة، على الرغم من الهدوء الذي تحدثا به مع الضحايا، تأثرا بشدة بالمعاناة التي شهداها، وستبقى عالقة في ذاكرتهما لبقية حياتهما. وفي الوقت نفسه، أعتقد أنهما كانا متحفظين وحذرين عن عمد. لم يرغبا في إعطاء الانطباع بأنهما، باعتبارهما أشخاصًا لم يعيشا الكارثة، يدركان ويشعران حقًا بآلام وأحزان المتضررين. مهمة الإمبراطور والإمبراطورة صعبة للغاية، ومن المستحيل التعود عليها حقًا، لكنهما ما زالا يذهبان إلى المواقع ويقومان بمهمة مواساة الناس.“

كما يشير كاواشيما، فإن مشاعر الإمبراطور والإمبراطورة ليست مؤقتة، وتستمر الذكرى حتى اليوم. في عام 2005، في الذكرى السنوية العاشرة لزلزال هانشين-أواجي الكبير عام 1995، قدم لهما ممثل عائلات الضحايا بذور عباد الشمس التي زرعها الجيران في موقع المنزل السابق لكاتو هاروكا، البالغة من العمر 12 عامًا، الفتاة التي ماتت في الكارثة. ثم قاما بزراعتها في حديقة منزلهما والعناية بها سنة بعد سنة. قام الإمبراطور أكيهيتو بتأليف قصيدة عن عباد الشمس في آخر قراءة شعرية له خلال فترة ولايته:

نمت زهور عباد الشمس

من البذور المقدمة لنا

كم هي طويل القامة الآن

تنتشر أوراقها على نطاق واسع

في ضوء الصيف المبكر.

الآن، يواصل الإمبراطور الأب والإمبراطورة الأم الاعتناء بزهور عباد الشمس هذه وإبقائها مزهرة في مقر إقامتهما الجديد (قصر سينتو الإمبراطوري).

تجسيد دور الإمبراطور الدستوري

قام الإمبراطور أكيهيتو بزيارات عديدة إلى مناطق الكوارث على الرغم من الصعوبات الصحية التي يعاني منها. على سبيل المثال، في خريف عام 2011 - بعد أقل من نصف عام من وقوع زلزال شرق اليابان الكبير - تم إدخاله إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، وفي العام التالي خضع لعملية جراحية لتغيير شرايين القلب. وعلى الرغم من أن هاكيتا وآخرين نصحوه بتخفيض واجباته الرسمية، إلا أنه استمر في زيارة مناطق الكوارث. وقال في الخطاب الذي ألقاه في أغسطس/آب 2016 للتعبير عن نيته التنازل عن العرش:

لقد اعتبرت أن واجب الإمبراطور الأول والأهم هو الصلاة من أجل السلام والسعادة لجميع الناس. وفي الوقت نفسه، أعتقد أيضًا أنه من الضروري في بعض الحالات الوقوف إلى جانب الناس والاستماع إلى أصواتهم والاقتراب منهم في أفكارهم. من أجل القيام بواجبات الإمبراطور كرمز للدولة وكرمز لوحدة الشعب، يحتاج الإمبراطور إلى أن يسعى لفهم الشعب لدور رمز الدولة. وأعتقد أنه بالمثل، هناك حاجة للإمبراطور أن يكون لديه وعي عميق بدوره كإمبراطور، وفهم عميق للشعب، واستعداد لتعزيز الوعي بداخله بأنه مع الشعب. وفي هذا الصدد، شعرت أن رحلاتي إلى أماكن مختلفة في جميع أنحاء اليابان، وخاصة إلى الأماكن النائية والجزر، هي أعمال مهمة للإمبراطور كرمز للدولة وقد قمت بها بهذه الروح.

سعى الإمبراطور أكيهيتو باستمرار إلى تجسيد دوره الذي يتمثل في كونه ”رمز الدولة ووحدة الشعب“ على النحو المحدد في دستور اليابان بعد الحرب. وفي هذه العملية، فاز هو وزوجته بثقة وتعاطف غالبية المواطنين اليابانيين. ويعتقد هاكيتا أن مثل هذه الزيارات إلى المناطق المتضررة كانت نتيجة تفكير عميق ودقيق في كيفية تجسيد الدور الدستوري للإمبراطور كرمز للأمة اليابانية ووحدة الشعب.



هاكيتا شينغو خلال مقابلة أجريت معه في 22 فبراير/ شباط 2024 في ميناتو، طوكيو. (Nippon.com ©)

وراثة ”أسلوب هيسي“

الإمبراطور ناروهيتو هو أول إمبراطور لليابان يولد بعد الحرب العالمية الثانية. طوال حياته، لم يكن وريثًا للعرش فحسب، بل كان واعيًا أيضًا بالدور الرمزي المتطور لإمبراطور اليابان وكيف تحول بما يتماشى مع التغيرات في المجتمع الياباني. في فبراير/شباط 2018، قبل وقت قصير من صعوده إلى العرش، أخبر ولي العهد المشاركين في مؤتمر صحفي أنه أيضًا سيتبع خطى والده في تكريس جسده وروحه لأداء الواجبات الرسمية للإمبراطور بإخلاص كرمز للوحدة الوطنية.

خلال زيارة عام 2023 إلى ريكوزينتاكاتا، محافظة إيواتي، حضر عرضًا موسيقيًا على كمان مصنوع من جزء من شجرة الصنوبر المعجزة، وهي شجرة صمدت أمام التسونامي وأصبحت رمزًا لإعادة الإعمار بعد الكارثة. وكانت هذه هي نفس الكمان التي عزف عليها بنفسه في حفل موسيقي في يوليو/ تموز 2013.



الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يشاهدان ”شجرة الصنوبر المعجزة“ في حديقة تاكاتا ماتسوبارا التذكارية لكارثة تسونامي، ريكوزنتاكاتا، محافظة إيواتي، في 3 يونيو/حزيران 2023. (© جيجي برس)

قام صانع الآلات الوترية ناكازاوا مونيوكي بصناعة 11 آلة موسيقية - بما في ذلك آلات الكمان والفيولا والتشيلو - من خشب أشجار الصنوبر المأخوذة من أنقاض ريكوزينتاكاتا. وعندما حضرت الإمبراطورة ميتشيكو حفلاً موسيقياً للعزف على الكمان للتعافي من كارثة التسونامي في يناير/كانون الثاني 2013، قال ناكازاوا إنه يريد من ولي العهد (الإمبراطور الحالي) أن يعزف على إحدى هذه الآلات. وقد تحققت هذه الرغبة في حفل موسيقي أقيم في يوليو/ تموز، وهو نفس العام الذي قام فيه ولي العهد الأمير ناروهيتو بأداء الفيولا من هذه السلسلة مع أوركسترا خريجي جامعة غاكوشوئين.



ولي العهد الأمير ناروهيتو يعزف على آلة الفيولا مرسوم عليها شجرة ”الصنوبر المعجزة“ من الخلف في حفل أوركسترا خريجي جامعة غاكوشوئين في يوليو/ تموز 2013 في توشيما، طوكيو. (© جيجي برس)

وللحفاظ على ذكرى الكارثة، عمل ناكازاوا على مشروع لجمع 1000 موسيقي محترف وهاوٍ للعزف على آلات الكمان وغيرها من الآلات المصنوعة من حطام التسونامي. أخبرته الإمبراطورة الأم ميتشيكو عن إيمانها بأن الموسيقى لديها القدرة على الوصول إلى الناس وتحريك قلوبهم وأن هذا العمل يجب أن يستمر بعد رحيلهم. وتتوافق كلماتها تماماً مع صورة إمبراطور اليابان الملتزم بالبقاء على اتصال دائم مع المواطنين، ويعترف ناكازاوا بأن الدموع تنهمر من عينيه مع كل ذكرى لتلك اللحظة.



ناكازاوا مونيوكي، صانع الآلات الوترية، يحمل فيولا تسونامي التي يعزفها الإمبراطور ناروهيتو (ولي العهد آنذاك). تم التقاطها في 19 فبراير 2024، في شيبويا، طوكيو. (© Nippon.com)

يتذكر عمدة ريكوزنتاكاتا، ساساكي تاكو، زيارة الزوجين الإمبراطوريين إلى مدينته في عام 2023: ”كان الأمر كما لو كان الوقت يتحرك ببطء، مما خلق جوًا هادئًا سمح للضحايا بالتعبير عما كانوا يحملونه بداخلهم. لقد خلقت لهم مكانا خاصا“. ويشرح هاكيتا، الذي شهد مثل هذه المشاهد مرات لا تحصى، عاطفيًا أن هذا ”هو جوهر الإمبراطور كرمز للأمة. لا يمكن لأي سياسي أو مسؤول أن يفعل ذلك“.

وحتى مع قيام الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو بصياغة صورة جديدة لرمز الوحدة الوطنية اليابانية لعصر جديد، فمن المؤكد أنهما سيواصلان التقليد المتعاطف المتمثل في تقديم المواساة لضحايا الكوارث الطبيعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ 11 مارس/آذار 2024، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يزوران أوتاتسو في ميناميسانريكو بمحافظة ميياغي في 27 أبريل/نيسان 2011 للقاء ضحايا زلزال شرق اليابان الكبير. ينحنون بصمت في مواجهة منطقة مدمرة من الأرض المرتفعة لمدرسة ابتدائية، © جيجي برس)