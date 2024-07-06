- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تعد العطلات الرسمية في اليابان جزءًا أساسيًا من الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد. تمتاز هذه العطلات بتنوعها الكبير وارتباطها بتاريخ اليابان العريق وثقافتها الغنية. تشمل العطلات الرسمية مجموعة من الأعياد القومية والدينية والمناسبات التقليدية، والتي تمنح الفرصة للشعب الياباني للاحتفال والراحة وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. في هذا المقال نقدم لكم روزنامة العطلات الوطنية في خلال عام 2025 في اليابان.
يحمل عام 2025 في طياته 16 عطلة وطنية في اليابان، ولكن ما يميزه هو بدايته ونهايته الساحرة، حيث يستعد العديد من طلاب المدارس وعمال الشركات للاستمتاع بفترة عطلة شتوية تمتد لتسعة أيام متصلة. ليس هذا فحسب، بل يوجد في العام القادم 8 عطلات نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام بفضل أيام العطلات الوطنية التي تكون قبل أو بعد عطلة نهاية الأسبوع، تضاف إلى الأسبوع الذهبي وبداية العام الجديد، ما يجعل العام مليئًا بالفرص للاسترخاء والراحة.
العطلات الوطنية خلال عام 2025 موضحة الجدول التالي، عطلات الوطنية لهذا العام 2024 في الرابط التالي https://www.nippon.com/ar/japan-data/h01716
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات مكتب رئاسة الوزراء.
نظرة عامة على لعطلات الرسمية
في نهاية عام 2024، يصادف يوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، الذي عمومًا يُعتبر ”جَمْعَة النَّفْسِ“، ويبدو أن العديد من العاملين في الشركات سيكون يوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول هو آخر يوم عمل لهم في العام. وبما أن بداية العام الجديد تأتي في عطلة نهاية الأسبوع، فإن أول يوم عمل في عام 2025 سيكون يوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني. مدهش، أليس كذلك؟ تسعة أيام متواصلة من الإجازة! وما إن تجتاز أول أسبوع من العمل حتى تنتظرك عطلة نهاية الأسبوع الممتدة لثلاثة أيام.
(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)
اليابان رأس السنة عطلة
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | تعرف على العطلات الوطنية في اليابان خلال عام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.