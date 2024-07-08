اليابان | دعوة في يوم ممطر

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

ثقافة 08/07/2024

تعد قصيدة الهايكو هذه للشاعر باشو دعوة للقراء للذهاب ورؤية العالم الحقيقي بأنفسهم، بدلا من الإطراء عليه من خلال الأدب فقط.

さみだれに鳰のうき巣を見にゆかむ 芭蕉 ساميداري ني/ نيو نو أوكيسو أو/ مي ني يوكان في أمطار أوائل الصيف

دعونا نذهب لرؤية

عش طائر الغواص العائم (من تأليف باشو عام 1687)

يبدأ موسم الأمطار عادة في أوائل يونيو/حزيران في معظم أنحاء اليابان ويستمر حتى منتصف يوليو/تموز. وفي الفترة الزمنية التي عاش فيها شاعر الهايكو باشو، كانت الأمطار تهطل خلال الشهر الخامس في التقويم القمري السابق، وكانت الكلمة الموسمية ”ساميداري“ المستخدمة في القصيدة، وتعني ”مطر أوائل الصيف“ تكتب بثلاثة حروف كانجي هي ”مطر الشهر الخامس五月雨“.

نيو هو اسم قديم ل ”كايتسوبوري“ أو طائر الغطاس الصغير، وهو طائر مائي تبدو أعشاشه المصنوعة من نباتات متراكمة كما لو أنها تطفو على سطح البحيرات والبرك التي يعيش فيها. كانت عبارة ”نيو نو أوكيسو“ أو ”عش طائر الغطاس العائم“ ترمز تقليديا إلى شيء عابر وهش. فعلى سبيل المثال، كتبت شاعرة القرن الثاني عشر الأميرة شيكيشي قصيدة الواكا التالية: هاكاناشي يا/ كازي ني تادايو/ نامي نو أوي/ نيو نو أوكيسو نو/ ساتي مو يو ني فورو (سريع الزوال/ مثل عش طائر الغطاس/ يطفو فوق الأمواج/ تتقاذفه الرياح/ العيش في هذا العالم).

يطلب الشاعر باشو من القارئ أن يتخيل نفسه وكأنه عش غطاس صغير يطفو على سطح مياه ترتفع جراء الأمطار المتساقطة بغزارة خلال موسم الأمطار. والقصيدة هي دعوة للقارئ لجعله يدرك ظاهرة اللحظات العابرة بلمح البصر في مكان عيشنا في الحياة الواقعية. وقد كتب قصيدة مكونة فقط من كلمات ظهرت سابقا في قصائد من واكا ورينغا مثلا، إلا أن مناشدة القراء بعبارة ”دعونا نذهب ونرى“ تحمل روح الهايكو.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)