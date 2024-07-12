اليابان | صادرات الكحول الياباني تصل إلى 134 مليار ين في 2023 رغم تراجع الطلب على الويسكي

اقتصاد 12/07/2024

شهدت صادرات الكحول اليابانية انخفاضًا طفيفًا في عام 2023، لكنها ما زالت تتجاوز 100 مليار ين للعام الثالث على التوالي.

وفقًا لإحصاءات التجارة التي نشرتها وزارة المالية، صدّرت اليابان مشروبات كحولية بقيمة تجاوزت 134.4 مليار ين في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 3.4% مقارنةً بالعام السابق. كان هذا أول انخفاض بعد أكثر من عقد من التصدير القياسي

السنوي المتتالي. ومع ذلك، فإن قيمة الصادرات تظل ضعف ما كانت عليه قبل 5 سنوات.

من حيث نوع الكحول، انخفضت قيمة صادرات المنتجات الرائدة مثل الساكي والويسكي بأكثر من 10%. على العكس من ذلك، شهدت صادرات البيرة إلى كوريا الجنوبية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 66.6% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 17.9 مليار ين. بالنسبة لنسبة الصادرات لكل نوع، مثلت صادرات الويسكي 37% من إجمالي القيمة، بينما الساكي 30%، والبيرة 13%، والمشروبات الكحولية الأخرى 9%، والجين (مشروب كحولي لونه شفاف يتم إنتاجه بتقنية الكونياك) والفودكا 3%.

كان أكبر مستورد للكحول الياباني هو الصين، تليها الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة، وهولندا. ومع ذلك، مقارنة بالعام السابق، انخفضت الصادرات إلى الصين، الولايات المتحدة، وهونغ كونغ بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

شهدت صادرات المشروبات الكحولية اليابانية من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار 2024 انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 12.1%، بما يعادل 30.8 مليار ين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يبرز استمرار تراجع السوق. كان الانخفاض الأبرز في الصادرات إلى الصين، حيث تراجعت بنسبة 47.9%، ما يعادل 4.3 مليار ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: منطقة إنتاج الويسكي في معمل سنتوري يامازاكي في شيماموتو، أوساكا، في فبراير 2023. © جيجي برس)