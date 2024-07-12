اليابان | من سيحصد الميدالية الأولمبية رقم 500 لليابان أولمبياد باريس؟

تحظى اليابان بتاريخ غني في الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث نجحت في جمع 499 ميدالية حتى الآن. وبينما تستعد البلاد للدخول إلى منافسات جديدة، ينتظر مشجعوها بفارغ الصبر لمعرفة من سيكون الفائز بالميدالية الذهبية التي سترفع العدد إلى 500 ميدالية.

لم يتبق الآن سوى أقل من شهر على انطلاق أولمبياد باريس 2024. حتى الآن، فازت اليابان بما مجموعه 499 ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية. كانت أول ميدالية فضية لليابان قد حصل عليها لاعب التنس كوماغاي إيتشيا في منافسات فردي الرجال خلال دورة ألعاب أنتويرب في عام 1920.

تستعد اليابان للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بفرق ولاعبين في مختلف الرياضات، مع تطلعات لتحقيق المزيد من النجاحات والميداليات لرفع رصيدها الأولمبي.

سيُقام حفل افتتاح أولمبياد باريس في 26 يوليو/ تموز، على أن تُمنح الميداليات الأولى في اليوم التالي.

من المقرر أن تُقام منافسات المركز الثالث والمباراة النهائية لفئتي الجودو وزن 48 كغم للسيدات و60 كغم للرجال في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي. ستمثل اليابان ناتسومي تسونودا في فئة وزن 48 كغم للسيدات، وتاتسوكي ناغاياما في فئة وزن 60 كغم للرجال. بالإضافة إلى ذلك، ستُقام نهائيات السباحة الحرة لمسافة 400 متر للرجال والسيدات في الساعة الثامنة مساءً، ونهائي المبارزة بالسيف فردي للسيدات ونهائي المبارزة بالسيف فردي للرجال في الساعة التاسعة مساءً.

يتطلع المشجعون اليابانيون بفارغ الصبر لمعرفة من سيصبح صاحب الميدالية رقم 500 في تاريخ البلاد، حيث يأملون في تحقيق إنجازات جديدة ورفع رصيدهم من الميداليات في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان © رويترز)