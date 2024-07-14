اليابان | واردات اليابان من الأسماك تتجاوز 2 تريليون ين في 2022

اقتصاد 15/07/2024

في عالم يواجه تحديات متنوعة في صناعة الأسماك، كشف تقرير حكومي حديث عن إنتاجية اليابان وقيمة صادراتها ووارداتها من المأكولات البحرية. تعرف كيف تمكنت اليابان من تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الإنتاج على الرغم من انخفاض الإنتاج الكلي.

وفقًا للتقرير الحكومي الخاص بالمنتجات البحرية لعام 2023، تم الكشف عن إنتاج اليابان من مصايد الأسماك والاستزراع السمكي في عام 2022 حيث بلغ 3.917 مليون طن، مما يشير إلى انخفاض بمقدار 240 ألف طن أو 5.8٪ عن العام السابق. يعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ضعف صيد أنواع مثل التونة الوثابة والماكريل وغيرها من المنتجات البحرية الأخرى. من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 14.8% على أساس سنوي لتصل إلى 16.001 تريليون ين، ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع أسعار الأسماك.

وفي الوقت نفسه، شهدت قيمة الواردات الأجنبية من المأكولات البحرية ارتفاعاً حاداً في عام 2010 لتصل إلى 2.071.1 مليار ين، وانخفضت بنسبة 2.7٪ في عام 2011 لتبلغ 2016 مليار ين، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الأسماك.

بلغ معدل الاكتفاء الذاتي من الأسماك الصالحة للأكل في اليابان حوالي 56٪ في السنة المالية 2022، وهو تراجع كبير عن ذروته في السنة المالية 1964 حيث وصل إلى 113٪. ومنذ ذلك الحين، شهد تراجعًا مستمرًا على مدى السنوات.

في عام 2022، بلغ عدد العاملين في قطاع الصيد البحري والمائي حوالي 123 ألف شخص، بينما كان عددهم في عام 2013 يصل إلى 180 ألف شخص، مما يشير إلى انخفاض يتجاوز 30٪ في عدد العاملين خلال العقد الماضي.

وبالنظر إلى قيمة الإنتاج لعام 2022 لأنواع الأسماك في صناعة استزراع الأسماك، فقد احتلت أسماك التونة وسمك البوري المرتبة الأولى بقيمة تبلغ 138.7 مليار ين. وتلا ذلك تربية سمك الأنقليس بقيمة 89.3 مليار ين، الإسكالوب البحري بقيمة 87.7 مليار ين، واستزراع الأعشاب البحرية بقيمة 82.6 مليار ين.

في عام 2022، تصدرت الأنواع التالية قائمة أعلى قيم الاستيراد: أسماك السلمون بقيمة 278.3 مليار ين، أسماك التونة الوثابة والماكريل بقيمة 231.7 مليار ين، والروبيان بقيمة 221.3 مليار ين.

أكبر ثلاث دول تستورد منها اليابان هي الصين، تشيلي، والولايات المتحدة. حيث تستورد من الصين بشكل رئيسي سمك الأنقليس والحبار، ومن تشيلي سمك السلمون والسلمون المرقط.

على الرغم من أن اليابان تعد من الدول التي تستهلك كميات كبيرة من الأسماك والمأكولات البحرية، إلا أن استهلاك الأسماك للفرد في اليابان يتجه نحو الانخفاض، وهو عكس الاتجاه العالمي.

تُظهر البيانات التالية استهلاك الأسماك والمأكولات البحرية في مختلف البلدان.

في عام 2021، تفوقت إندونيسيا على اليابان في استهلاك الأسماك والمأكولات البحرية للفرد، حيث بلغ استهلاك الفرد في إندونيسيا 44.6 كيلوغرامًا سنويًا، بينما كان في اليابان 41.3 كيلوغرامًا سنويًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)