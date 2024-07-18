اليابان | تمثال برونزي قائم لبوذا شاكا عند الولادة

الفن البوذي في اليابان

ثقافة 18/07/2024

يستضيف متحف نارا القومي حاليا أحد أقدم تماثيل بوذا المصنوعة في اليابان، وهو يصور لحظة ولادته.

قطعة أثرية صغيرة تحكي قصة بزوغ فجر البوذية

يصور هذا التمثال قصة اللحظات الدرامية الأولى التي أعقبت ولادة بوذا.

قبل نحو 2500 عام، وُلد سيدهارتا غوتاما في عائلة أميرية من عشيرة شاكيا في الروافد العليا لنهر الغانج شمال شرقي الهند (تقع منطقة لومبيني، حيث وُلد سيدهارتا غوتاما، الآن على الحدود في نيبال). ويُقال إن ولادته كانت عبر خروجه من جانب والدته مايا، بينما كانت تستريح تحت شجرة سال، ثم سار سبع خطوات، وتفتحت أزهار اللوتس تحت قدميه، قبل أن يرفع يده اليمنى إلى السماء ويخفض يده اليسرى إلى الأرض، معلنا ”أنا وحدي المكرم في السماوات وعلى الأرض“.

إن هذه المنحوتة هي من التماثيل التي تصور ولادة بوذا. وتحظى هذه التماثيل بالتبجيل ولا سيما في مهرجان يُحتفل به في اليابان بعيد ميلاد بوذا في 8 أبريل/نيسان من كل عام ويطلق عليه اسم ”كانبوتسو-إي“ أو ”هاناماتسوري (مهرجان الزهور)“. تروي الأساطير أن إله التنين تسبب في سقوط ندى حلو ”أمريتا“ – وهو الرحيق الذي يمنح الخلود للآلهة – على المكان الذي وُلد فيه. ويتم إحياء هذه الذكرى برش ماء معطر أو شاي حلو (أماتشا) على صورة لبوذا عندما كان وليدا.



(© مودا توموهيرو)

هذا التمثال الصغير المصنوع من البرونز المذهب لبوذا في لحظة ولادته هو من مقتنيات معبد شوغينجي في كوماكي بمحافظة آيتشي. يبلغ طول التمثال أقل من 10 سم، وهو مصبوب من البرونز ومطلي بطبقة من الذهب. يتميز الوجه الممطوط طولا بعض الشيء بتعبير يُعرف بـ ”الابتسامة الغامضة“، وهو سمة من سمات التماثيل البوذية التي تعود إلى ما قبل فترة نارا (710-794). ومن المعتقد أن هذا التمثال قد صُنع أيضا في القرن السادس أو السابع، أي بعد وقت ليس بالطويل من وصول البوذية إلى اليابان.

يوجد في مؤخرة الرأس ما يشبه اللسان ”هوزو“، كان يُستخدم لتثبيت التمثال بما يشبه الهالة. يرتدي بوذا ثوبا شبيها بالتنورة يسمى ”مو“ يُربط عند الخصر، حيث تشكل خطوط وثنيات القماش نمطا متماثلا. وقد عُثر على نفس النمط في تمثال أكبر حجما في معبد هوريوجي في نارا، ما يجعله على الأرجح أقدم تمثال باقٍ لولادة شاكياموني مصنوع في اليابان. يُعد التصوير الحيوي للولادة الجديدة في هذا التمثال تذكارا مؤثرا لزمن كانت الديانة المستوردة حديثا لا تزال في أولى مراحلها النشطة في هذا البلد.

توفيت مايا بعد أسبوع فقط من ولادة ابنها، بعد أن بدأت للتو حياة بوذا التي غيّرت العالم.



(© مودا توموهيرو)

تمثال برونزي قائم لبوذا شاكا عند الولادة

الارتفاع: 8.3 سم

التاريخ: فترة أسوكا (593–710)

شوغينجي (كوماكي، محافظة آيتشي)

موجود في متحف نارا القومي على سبيل إعارة طويلة الأجل (يجب على الزوار الراغبين في مشاهدته التأكد مسبقا إن كان معروضا)

محدد كملكية ثقافية هامة

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تمثال برونزي قائم لشاكياموني عند ولادته، وهو معروض حاليا في متحف نارا القومي. © مودا توموهيرو)