اليابان | من التوقعات إلى الأوسكار: كيف حقق ”غودزيلا ناقص واحد“ إنجازًا غير متوقع بفوزه بجائزة أفضل مؤثرات بصرية

في عالم السينما الذي يتسارع نحو تحقيق الأرقام القياسية على شباك التذاكر، برز فيلم ”غودزيلا ناقص واحد“ للمخرج يامازاكي تاكاشي كإثبات قوي على أن أفلام الحركة الحية والخيال العلمي اليابانية ليست فقط قادرة على المنافسة على الساحة العالمية، بل يمكنها أيضاً تحقيق نجاحات غير مسبوقة. في وقت كانت فيه الميزانيات الكبيرة والمشاهد الضخمة هي عنوان النجاح، تمكن هذا الفيلم من استغلال ميزانيته المحدودة بذكاء وإبداع ليحقق قفزة نوعية في مجال المؤثرات البصرية. منذ ما يقرب من عقد من الزمن، استطاع ”غودزيلا ناقص واحد“ أن يحصد جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية، مُظهراً أن القدرة على الابتكار والتفوق لا ترتبط دائماً بالميزانية الضخمة، بل بالإبداع والعزيمة.

منذ ما يقرب من عشر سنوات عندما أجرينا مقابلة مع المخرج يامازاكي تاكاشي حول عمله في فيلم الحركة الحية المقتبس من المانغا الأسطورية ”الطفيلي“، قدم يامازاكي تقييمًا متحفظًا لصناعة السينما اليابانية في السوق العالمية، مشيرًا إلى أنه لم يكن مهتمًا كثيرًا بجذب المشاهدين في الخارج. معتبرًا أنه من المستحيل منافسة هوليوود.

ربما كان يامازاكي متواضعًا للغاية. بعد أن وصل فيلم ”غودزيلا ناقص واحد“ إلى الشاشات في الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، أصبح الفيلم الياباني الأعلى ربحًا في تاريخ الأفلام اليابانية وحقق أكثر من 100 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. أصبح يامازاكي ثاني مخرج يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية منذ فوز ستانلي كوبريك عام 1969 بفيلم” 2001: أوديسا الفضاء“.

تعظيم المؤثرات البصرية بميزانية محدودة

ما رأي الخبراء بالمؤثرات البصرية في فيلم ”غودزيلا ناقص واحد“؟

يقول تامورا هيدييوكي، وهو ناقد في مجال المؤثرات البصرية وأستاذ سابق في جامعة ريتسوميكان: ” إن المشهد الذي يدمر فيه غودزيلا حي غينزا ويوراكوتشو ترك انطباعًا كبيرًا، وقد عزز هذا التأثير صوت الجهير الثقيل. ”بدت تعابير الحشود المذعورة التي تفر من بين أقدام الغودزيلا العملاقة حقيقية جدًا. إن المؤثرات البصرية المستخدمة في اليابان متخلفة كثيرًا عن هوليوود، لكن جهود يامازاكي وشركة المؤثرات البصرية شيروغومي رفعتها إلى مستوى عالمي لم يجعل المشاهدين يشعرون بأي اختلاف“



غودزيلا بين مباني طوكيو الضخمة (© 2023 شركة توهو المحدودة)



هروب سكان طوكيو في ذعر من الدهس من أقدام غودزيلا (© 2023 شركة توهو المحدودة)

وبحسب ما ورد تراوحت تكلفة إنتاج فيلم ”غودزيلا ناقص واحد“ بين 100-150 مليون ين، أقل من عُشر تكلفة إنتاج فيلم ضخم في هوليوود، لذلك أصبحت هذه الميزانية المنخفضة نقطة نقاش أخرى رئيسية حول الفيلم. وعلى الرغم من الميزانية المحدودة، تمكن صانعو الفيلم من خلق مشاهد مثيرة للإعجاب، حيث عملوا ضمن هذا القيد من خلال الجمع بين التقنيات التناظرية، مثل هز الطائرات المقاتلة والقوارب يدويًا، مع استخدام الحاسوب لخلق تقنيات المؤثرات الرقمية.

يعمل فريق مختار من 35 شخصًا على المؤثرات الرقمية في مساحة مفتوحة كبيرة في مكتب شركة شيروغومي في طوكيو؛ هذه مجموعة أصغر بكثير من أي مجموعة تعمل على مثل هذه التقنيات في هوليوود. إن وجود المخرج يامازاكي وهو يقدم توجيهاته ورؤيته المباشرة ويفكر في كيفية خلق العمل معهم هو طريقة أخرى لتوفير الوقت والمال. يقول مصمم المؤثرات البصرية الشاب نوجيما تاتسوجي، الذي لفت الانتباه بمحاكاته لضباب الماء والأمواج عندما يرتفع غودزيلا من المحيط، إن هذا النوع من الاتصال مع المخرج ساعد في رفع جودة عمله.

”ويشير تامورا إلى أن “زيادة الميزانيات ليست الطريقة الوحيدة لخلق عمل مميز” يتميز المخرج يامازاكي بقدرته الماهرة على استخدام الموارد المحدودة لخلق توازن دقيق بين الدراما والمؤثرات البصرية“.



فريق شيروغومي بعد حصوله على جائزة الأوسكار. من اليسار: تاكاهاشي ماساكي (مخرج الرسوم المتحركة، يامازاكي تاكاشي، شيبويا كيوكو (مخرج المؤثرات البصرية)، نوجيما تاتسوجي (مصمم مؤثرات/ملحن). التقطت في مارس/ آذار 2024 في لوس أنجلوس © (واير إيماج / غيتي إيماج / كيودو)

في هوليوود، هناك علامات تشير إلى أن الجمهور قد بدأ يشعر بالملل من مشاهد المؤثرات البصرية الضخمة في الأفلام، كما يتضح من تراجع إيرادات سلسلة أفلام ”المنتقمون“ من إنتاج أستوديوهات مارفيل.

يجيب تامورا: ” في هذا السياق، فإن التركيز على الدراما بدلاً من الاعتماد على المؤثرات البصرية لبيع الفيلم ربما أكسبه الاحترام والتقدير. لقد نجح الفيلم في تصوير القصة الشخصية للعائلة وأفرادها. كما أن بدء شركة توهو بالترويج المبكر للفيلم في أمريكا الشمالية، ربما ساعده في الفوز بالجائزة“

فيلم شين غودزيلا والمؤثرات الخاصة اليابانية

استخدمت الأفلام الأولى لغودزيلا تأثيرات توكوساتسو (مصطلح ياباني يشير إلى تقنية صناعة الأفلام التي تجمع بين المؤثرات الخاصة الحية والنماذج المصغرة والرسوم المتحركة) الخاصة بمخرج المؤثرات تسوبورايا إيجي، والتي تعتمد على ممثلين يرتدون بدلات غودزيلا والنماذج المصغرة (المنمنمات). ”لقد نشأت أفلام توكوساتسو للمخرج تسوبورايا من نظام يركز على العمل البدني الشاق والتدريب. يوضح كونو تسوتومو، الأستاذ في جامعة بونكيو جاكوين، والذي يتمتع بخبرة مباشرة كمنتج في شركة أفلام تسوبورايا للإنتاج: “ لقد كانوا يهدفون إلى الأصالة”.



يقوم البروفيسور كونو تسوتومو بتدريس كل شيء بدءًا من تقنيات تصوير توكوساتسو وحتى التوزيع (© Nippon.com)

”أعتقد أن هناك وجهة نظر مفادها أنه نظرًا لأن المؤثرات الرقمية (سي جي إي) تجعل كل شيء ممكنًا، فإن التجربة والخطأ في موقع التصوير يعد مضيعة للوقت. لكن سحر توكوساتسو الحقيقي يأتي في أصالته، من خلال دمج عدم القدرة على التنبؤ في شكل حوادث غير متوقعة في موقع التصوير“.

في حين أن فيلم ”شين غودزيلا“ لعام 2016 استخدم المؤثرات الخاصة المنشأة عن طريق الحاسوب (سي جي إي)، إلا أنه كرم أيضًا تقنية ”توكوساتسو“ من خلال تضمين تقنيات التصوير المصغر والانفجارات الحقيقية. في النهاية، كان وحش غودزيلا العملاق عبارة عن تقنية (سي جي إي)، لكن الخطة الأصلية كانت مزج استخدام بدلة الوحش مع المؤثرات البصرية التي تنتج عن طريق الحاسوب.

”استخدم “غودزيلا ناقص واحد” نموذجًا بالحجم الطبيعي من شيندين (نموذج أولي لطائرة مقاتلة) بالإضافة إلى المنمنمات في بعض المشاهد، مما أدى إلى دمجها بشكل فعال مع المؤثرات البصرية (سي جي إي). لم يركز يامازاكي على مسألة استخدام توكوساتسو أو الصور الرقمية الحاسوبية، بل على إيجاد طرق مبتكرة لإضفاء القوة على الفيلم وإشراك المشاهدين.

حس التوازن

ألهم يامازاكي لمتابعة مساره الفريد في صناعة الأفلام بعد مشاهدة فيلمي ”لقاءات مقربة من النوع الثالث“ و”حرب النجوم“- كلاهما صدر في اليابان عام 1978 -عندما كان في المرحلة الإعدادية. انضم إلى شيروغومي في عام 1986 وتم تعينه مسؤولًا عن النماذج المصغرة في مكتب الشركة بمدينة تشوفو، الذي كان يتولى إنتاج المنمنمات وتقنية (سي جي إي) والتصوير والتكوين. لم يكن هدفه الحقيقي في ذلك الوقت هو تقنية توكوساتسو اليابانية، بل المؤثرات البصرية على طراز هوليوود.

”يامازاكي من الجيل الذي نشأ على مشاهدة أفلام ستيفن سبيلبرغ وجورج لوكاس. كان المخرجون الشباب غير المعروفين يحصلون على الدعم والاستثمارات من الاستوديوهات بناء على أفكارهم الإبداعية فقط، ويبتكرون تقنيات جديدة، ويقدمون أعمالًا ترفيهية للجمهور في جميع أنحاء العالم. يقول كونو: “هذا هو مصدر افتتانه بأفلام المؤثرات البصرية”.

بينما واصل يامازاكي العمل في الإعلانات التليفزيونية، تم تعيينه أيضًا مسؤولًا عن التركيبات الرقمية لأفلام مثل ”الرقصة الأخيرة“ (1993) و”حياة هادئة“ (1995) من إخراج إيتامي جوزو (المعروف بفيلمه تامبوبو عام 1985). جاء أول ظهور له كمخرج في عام 2000، مع فيلم الخيال العلمي والفانتازيا ”الفتيان“، يتحدث عن مجموعة من الأولاد الصغار الذين يلتقون بكائن فضائي خلال العطلة الصيفية. جاء ذلك بعد مشاكل في تمويل فكرته الأولى، وهي مغامرة الخيال العلمي الكبرى التي تسمى ”نوئ“، مما دفعه إلى العودة بفكرة بميزانية أقل. لقد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مع فيلمه الدرامي الثالث لعام 2005، ”الغروب في الشارع الثالث“، والتي أعادت خلق أجواء طوكيو في الخمسينيات.

نشر كونو مجموعة من المقابلات مع موظفي شيروغومي، بما في ذلك يامازاكي، في عام 2016.

”أخبرني يامازاكي حينها أنه عندما كان يعمل على أفلام إيتامي، كان يصور مقاطع تجريبية مرارًا وتكرارًا ليصقل مهاراته. لم يكن إيتامي من النوع الذي يقدم تنازلات، وقال يامازاكي إنه أراد أن يكون صارمًا بنفس القدر، لكنه لم ينجح أبدًا“.

أسس إيتامي شركة إنتاج خاصة به قامت بتمويل أفلامه بالكامل. وشملت هذه الأعمال بعض الأفلام التي اعتبرت فاشلة في الصناعة. يوضح كونو أنه في حالة يامازاكي، إذا كان دقيقًا للغاية في رؤيته الإبداعية في موقع التصوير، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. ومن ثم، إذا لم يحقق العمل نجاحًا كبيرًا، فقد تتكبد شركة الإنتاج خسارة كبيرة. يبدو أنه بدلاً من ذلك، حاول الحفاظ على التوازن، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت مشكلة معينة مجرد مسألة ذوقه الشخصي أو ما إذا كان التعامل معها سيخدم المشاهد، كان يقوم بإجراء أي تخفيضات ممكنة في الميزانية ويحاول تقديم عمل يتجاوز التوقعات.

”“حتى مع تأثير إيتامي، يبدو أنه وجد طريقته الخاصة؛ يقول كونو: ”إنها طريقة لتقديم الناجحات من خلال العمل معًا والانتباه إلى احتياجات الأطراف المختلفة، مثل شركات الإنتاج أو موظفي شيروغومي“.

”أنا متأكد أن توهو كانت لديها متطلبات كثيرة في موقع التصوير، لكن يامازاكي قبلها جميعًا باعتبارها معقولة، بما في ذلك الميزانية والسيناريو، وقدم أفضل صورة للتعبير السينمائي على الإطلاق. إنه مخرج يتمتع بإحساس ممتاز بالتوازن. وبفضل مرونته وقدرته النادرة على التعامل مع الإنتاج الضخم، فهو أحد الأصول القيمة لشركات إنتاج الأفلام“.

ظهور ”يامازاكي جديد“

يقول كونو أن المبدعين الجدد في ”أسلوب يامازاكي“ قادمون. هؤلاء هم المخرجون الذين ”يتمتعون بقدرة ممتازة على بناء الإجماع والشعور بالتوازن، حيث إنهم قادرون على تلبية احتياجات المستثمرين بمهارة (شركات الأفلام والرعاة)، مع الاستمرار في السماح لإبداعهم الخاص بالتألق.

يعد المخرج تاغوتشي كيوتاكا مخرج مسلسل أولترامان بلازار هو أحد الأمثلة على ذلك. سلسلة أولترامان مليئة بشروط العمل بسبب الترويج للألعاب التي تحمل نفس الاسم. وبما أنها تستهدف الأطفال، فهناك أيضًا الكثير من القيود المتعلقة على ما يمكن عرضه. ولكن حتى مع كل هذه القيود، أعتقد أنه لا يزال بإمكانه تقديم عرض ممتع.

وفي الوقت نفسه، يقول إن هناك عددًا قليلًا من الشباب الذين يسعون إلى صناعة أفلام بنفس الشغف الذي كان لدى يامازاكي عندما كان شابًا في بداية حياته المهنية.

”هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون مشاهدة الأفلام ذات المؤثرات البصرية الخاصة، لكنهم لا يرغبون أبدًا في صنعها. يتطلب فريق إنتاج الفيلم من 50 أو 60 شخصًا إلى 300 شخص. في هذه الحالة، لا يمكن للأفراد وضع مصالحهم الشخصية في المقام الأول، وهناك اتجاه متزايد لدى الناس يعتقدون أنه من الصعب للغاية الحفاظ على التواصل مع كل هذا العدد أثناء التصوير. آمل أن يكون نجاح فريق يامازاكي بمثابة مصدر إلهام لدفع جيل الشباب من المخرجين.

مستقبل يامازاكي وغودزيلا

”على الرغم من أن “غودزيلا ناقص واحد” حقق نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة، إلا أن الإنتاج الأمريكي لهذا الربيع فيلم “غودزيلا أكس كونغ: الإمبراطورية الجديدة” حقق أرباحًا أكبر بكثير“، يشير تامورا، ناقد المؤثرات البصرية. ”منذ البداية، كان هناك فرق كبير في أعداد حفلات افتتاح الفيلم في صالات السينمات وميزانية الإعلان التسويقي“.

انتشرت أخبار مؤخرًا تفيد بأن المخرج الياباني يامازاكي تاكاشي قد وقع عقدًا مع وكالة المواهب الأمريكية الكبرى ”كرييتيف أرتيستس إيجنسي“. وتشير هذه الخطوة أن يامازاكي قد يبدأ قريبًا في صناعة الأفلام في الولايات المتحدة، على الرغم من أن تامورا يؤكد أنه من غير المرجح أن يقطع يامازاكي شراكته مع شركته الحالية شيروغومي.

”لقد كنت من متابعي أعمال يامازاكي منذ فيلم “الفتيان“، وقد أجريت معه العديد من المقابلات. أشعر أنه يريد أن تساعد أعماله السينمائية في رفع القدرات التقنية في شركة شيروغومي. إذا نشر يامازاكي أجنحته على المسرح العالمي، فأعتقد أنه سيكون لديه فرصة أفضل للنجاح من خلال خدمات البث العالمي مثل نتفلكس أو أمازون برايم أو أبل تي في، بدلًا من العمل في أفلام هوليوود الضخمة. وإذا فعل ذلك، فيمكنك التأكد من أن شيروغومي ستكون مشاركة“.

لقد قال المخرج يامازاكي ذات مرة إنه يريد بناء عالمه الخاص من أفلام الخيال العلمي، كما فعل ميازاكي هاياؤ في فيلم ”ناؤسيكّا أميرة وادي الرياح“. لا شك أن معجبي ومحبي المخرج يرغبون في رؤية هذا النوع من الإنتاج الضخم يومًا ما، لكن السؤال الأكثر إلحاحًا هو من سيخرج الجزء الثاني من فيلم ”غودزيلا ناقص واحد“.

يقول تامورا: ”أعتقد أن يامازاكي سوف يخرج الفيلم القادم“. وإذا فعل ذلك، فسيكون الإعداد والقصة بعد بضع سنوات من عام 1947، عندما انتهى فيلم ”ناقص واحد“، ولكن قبل عام 1954، عندما تم إصدار فيلم غودزيلا الأصلي. نمت غودزيلا التي أخرجها يامازاكي إلى حجم هائل نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها الولايات المتحدة عام 1946. وكانت هذه القنبلة الذرية. لقد أصبح غودزيلا في الفيلم الأصلي ضخمًا بعد اختبارات القنبلة الهيدروجينية الأولى في مارس/ آذار 1954. كيف سيتمكنون من إحياء غودزيلا؟ هل سيربطونها بالقصة الأصلية؟ هل سيكون هناك كايجو (عملاق) آخر؟ ماذا سيكون عنوان الفيلم؟ من الرائع التفكير في ذلك”.

(المقالة الأصلية بقلم إيتاكورا كيمي من Nippon.com، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: غودزيلا يلحق الدمار بطوكيو © 2023 شركة توهو المحدودة)