اليابان | الأبطال اليابانيون: قائمة الرياضيين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد باريس 2024

تألق الرياضيون اليابانيون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، محققين إنجازات مبهرة وميداليات ثمينة في مختلف الرياضات. في هذا المقال، نقدم لكم قائمة كاملة بالفائزين اليابانيين بالميداليات في هذه الدورة الأولمبية، مع تسليط الضوء على أبرز النجاحات واللحظات التي لا تُنسى. تعكس هذه الإنجازات الجهود الكبيرة التي بذلها الرياضيون والاتحادات الرياضية اليابانية في السنوات الأخيرة، وتؤكد مكانة اليابان كواحدة من القوى الرياضية البارزة على الساحة العالمية.

الرياضيون اليابانيون الفائزون بالميداليات في أولمبياد باريس 2024

29 يوليو/ تموز

■ الميدالية الذهبية: هاشيموتو دايكي، كايا كازوما، تانيكاوا واتارو، أوكا شينوسوكي، سوغينو تاكاكي (فرق الرجال في الجمباز)

حول هاشيموتو دايكي حالة الصدمة إلى فرحة لا يمكن تصورها، عندما تغلب على سقوطه من حصان الحلق، ليقود اليابان إلى الميدالية الذهبية، متفوقاً على الصين في نهائي فرق الرجال للجمباز بأولمبياد باريس يوم الاثنين. على الرغم من السقوط المؤلم، تمكن هاشيموتو وزملاؤه في الفريق الياباني من استعادة توازنهم وأدائهم المتميز، مما مكنهم من تجاوز الفريق الصيني والفوز بالميدالية الذهبية. هذا الانتصار يُعادل إنجاز فريق 2016 في ريو دي جانيرو، حيث حققوا آنذاك نفس الميدالية الذهبية.ويأتي هذا الإنجاز بعد الاكتفاء بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، مما يجعل فوزهم في باريس تتويجًا لجهودهم وإصرارهم على التفوق.

■ الميدالية الذهبية: هوريغومي يوتو (التزلج على الألواح في الشوارع للرجال)

توج الياباني هوريغومي يوتو بلقب التزلج على الألواح في الشوارع للرجال خلال أولمبياد باريس 2024، بعدما حصل على الميدالية الذهبية، متفوقًا على الأمريكي جاجر إيتون، الذي نال الميدالية الفضية عقب حصوله على المركز الثاني برصيد 281.04 نقطة.

■ الميدالية البرونزية: هاشيموتو سوئيتشي (جودو: رجال وزن 73 كيلوغرامًا)

ساعدت تقنية الوازاري المبكرة هاشيموتو على الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات الجودو الفردي، حيث تغلب على عقيل جياكوفا من كوسوفو.

■ الميدالية البرونزية: فوناكوبو هاروكا (جودو: سيدات وزن 57 كيلوغرامًا)

بعد هزيمتها في ربع النهائي، عادت فوناكوبو عبر التصفيات لتفوز على بطلة أولمبياد 2016 رافاييلا سيلفا من البرازيل، محققةً بذلك الميدالية البرونزية.

■ الميدالية البرونزية: تاناكا توشيوكي، توموتو كازوما، أويوا يوشياكي (الفروسية)

فازت اليابان بالميدالية البرونزية وهي أول ميدالية لها في منافسات الفروسية منذ حصولها على الذهبية في 1932.



المتزلج على الألواح في الشوارع هورغومي يوتو يحقق فوزه الثاني على التوالي (© رويترز)

28يوليو/تموز

■ الميدالية الذهبية: كانو كوكي (منافسات المبارزة بالسيف: فئة فردي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية بباريس)

كانو أحد أعضاء فريق المبارزة الفائز بأولمبياد طوكيو 2020، وحصل على الميدالية الذهبية الفردية في باريس 2024، بعد تغلبه على يانيك بوريل من فرنسا الدولة المضيفة في المباراة النهائية، على الرغم من الدعم المحلي للاعب الفرنسي.

■ الميدالية الفضية: ماتسوشيتا تومويوكي (السباحة: سباق السباحة المتنوعة 400 متر لفئة الرجال)

ساعده النهاية القوية في السباحة الحرة على الحصول على ميدالية فضية غير متوقعة.

■ الميدالية الذهبية: يوشيزاوا كوكو (التزلج على الألواح في الشوارع للسيدات)

■ الميدالية الفضية: أكاما ليز (التزلج على الألواح في الشوارع للسيدات)

فازت نيشييا موموجي وناكاياما فونا بالميداليتين الذهبية والبرونزية لليابان في التزلج على الألواح للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020، وهذه المرة كان الأداء أفضل بالحصول على الذهبية والفضية. كانت أكاما في المقدمة حتى حصلت يوشيزاوا على 96.49 بنقطتها الرابعة لتأمين الميدالية الذهبية.

■ الميدالية الذهبية: آبي هيفومي (الجودو: الرجال وزن 66 كيلوغرام)

فاز آبي هيفومي وأخته أوتا بالميدالية الذهبية في طوكيو 2020. حافظ هيفومي على لقبه في باريس، حيث تغلب على ويليان ليما من البرازيل في النهائي، لكن أوتا خرجت بشكل مفاجئ في الجولة الثانية.

27 يوليو/تموز

■ الميدالية البرونزية: ناغاياما ريوجو (الجودو: الرجال وزن 60 كيلوغرام)

بعد هزيمة مثيرة للجدل أمام الإسباني فرانسيسكو غاريغوز في ربع النهائي، تمكن ناغاياما من العودة بقوة ليحصد الميدالية البرونزية.

■ الميدالية الذهبية: تسونودا ناتسومي (الجودو: السيدات وزن 48 كيلوغرام)

تألقت تسونودا في وقت متأخر من حياتها الرياضية، حيث أحرزت الميدالية الذهبية في أول مشاركة لها في الأولمبياد عندما كانت في الحادية والثلاثين من عمرها و11 شهرًا. في المباراة النهائية، تفوقت على باسانخوو بافودورج من منغوليا، محققةً انتصارًا لافتًا ومجسدةً تصميمها وإرادتها الصلبة.



حققت اليابانية ناتسومي تسونودا الميدالية الذهبية في منافسات الجودو للسيدات لوزن تحت 48 كيلوغرام في أولمبياد باريس (© رويترز)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: كانو كوكي يحتفل بفوزه في مسابقة الفردي لمبارزة السيف. © رويترز)