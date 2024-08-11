اليابان | «إيزاكايا»... تعرف سحر الحانات الشعبية اليابانية

تُعد الحانات التقليدية اليابانية ”إيزاكايا“، التي تقدم مجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات الكحولية، رمزًا للثقافة الشعبية اليابانية. تشتهر بأجوائها المفعمة بالحيوية وأسعارها المعقولة. ومن بين العدد الكبير من الإيزاكايا المنتشرة في جميع أنحاء طوكيو، هناك القليل منها الذي يتباهى بتراثه العريق. ”ميماسويا“ و”ياماشيرويا ساكابا“ هما مؤسستان تعملان منذ أكثر من 100 عام.

ميماسويا: أيقونة تناول الطعام في كاندا

تم افتتاح إيزاكايا ميماسويا في عام 1905، وتتميز بطابعها الفريد، بدءًا من الفوانيس الحمراء التي تتمايل مع نسيم الليل وستارة نورين المصنوعة من الحبال عند المدخل إلى واجهتها الخارجية المزينة بألواح من النحاس. تقع الحانة في شارع جانبي هادئ في منطقة كاندا بالعاصمة اليابانية طوكيو. يدخل العملاء عبر الأبواب المنزلقة إلى غرفة طعام قديمة وصغيرة تحتوي على ألواح خشبية فوقها حصير التاتامي التقليدي. هذا المشهد يراقبه مذبح شنتوي صغير تحت سقف مرتفع لونه أسود داكن، لامع بشكل ملفت، مما يضيف لمسة من جو الحنين إلى الماضي ويستحضر الوقت الذي كانت فيه طوكيو تسمى إيدو.



الشكل الخارجي لحانة ميماسويا. تفتح الحانة أبوابها في وقت مبكر من المساء، وتستقطب طوابير من الزبائن الجائعين والعطشى حتى في أيام العمل الرسمية (© ماتسوزونو تامون)



منطقة تناول الطعام قديمة بشكل مبهج (© ماتسوزونو تامون)

تشرح أوكادا كاؤري، المالكة من الجيل الرابع، بفخر أن الحانة قد نجت من الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية على مدار تاريخها الطويل. وتصف قائلة: ”لقد دُمر المبنى الأصلي في زلزال كانتو الكبير عام 1923“. ”ولكن بعد خمس سنوات من التوفير والادخار، أعاد المؤسس بناء الحانة. أغلقنا مرة أخرى خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم تعليق إمدادات المشروبات الكحولية وتم الاستيلاء على كل شيء معدني، بما في ذلك المغارف، لمصلحة الجيش.“ أثناء قصف الحلفاء للمدينة، نجا المبنى من الحريق الذي أعقب ذلك بفضل الجهود المتفانية للمخلصين من أبناء الحي الذين أنقذوا جزءًا كبيرًا من منطقة كاندا عن طريق قناطر من دلاء المياه لإخماد الحريق.”لم نغلق أبوابنا ولو مرة واحدة بعد ذلك حتى تفشى وباء كورونا“.

يشتهر حي كاندا بأنه مركز تجاري عريق، وقد اكتسبت حانة ميماسويا سمعتها في الماضي من خلال خدمة العمال المجتهدين وسكان المنطقة، الذين كانوا يملؤون الحانة بعد الانتهاء من نوبات عملهم في المطابع وغيرها من ورش العمل الأخرى في الحي. وقد تحولت كاندا تدريجيًا إلى منطقة إدارية، يزدحم موظفوها الآن في غرفة الطعام الخاصة بالحانة في أيام العمل الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع على حد سواء. وفي تغيير عن الماضي، يشمل الزبائن الآن مجموعات من الشابات، وعدد متزايد من السياح الأجانب، الذين يأتون للاستمتاع بالأجواء الشعبية والطعام اللذيذ.



تولت أوكادا كاؤري، المديرة من الجيل الرابع لحانة ميماسويا، زمام العمل مؤخرًا خلفًا لوالدها كاتسوتاكا، الذي استقال من منصبه في أعقاب جائحة كورونا. (© ماتسوزونو تامون)

التمسك بالنكهات التقليدية

يعود نجاح ميماسويا الذي دام أكثر من 100 عام إلى فهم بسيط: تقديم أطعمة تقليدية لذيذة ومشبعة بأسعار مناسبة للعملاء، وسوف يعودون مرة أخرى. تحتوي الحانة على قائمة مليئة بالمأكولات التقليدية المختارة. تصنف أوكادا أفضل خمسة أطباق شعبية تقدمها الحانة، تشمل جيو نيكومي (طبق اللحم البقري المطبوخ)، ياكيتوري (أسياخ الدجاج المشوي)، دوجو نو ماروني (سمك دوجو المطهي)، ياناغاوا نابى (سمك دوجو المطهي على نار خفيفة مع البيض)، وبانيكو نو ساكوراساشي (ساشيمي لحم الحصان). تصنف أوكادا يخني لحم البقر المطهو، الذي ابتكره المالك من الجيل الثاني، كطبق مفضل بشكل عام، على الرغم من أنها تعترف بأن نيكودوفو (لحم البقر المطهو مع التوفو) يحتل المرتبة الثانية بين أكثر الأطباق شعبية. تقول، إنهما الأكثر شعبية، وهناك العشرات من الزبائن الذين، اعتمادًا على المعسكر الذي ينتمون إليه، يطلبون واحدًا من الاثنين.



طبق من جيو نيكومي الشهير لميماسويا. (© ماتسوزونو تامون)



ساشيمي لحم الحصان. (© ماتسوزونو تامون)

تعتبر أسماك الدوجو من الأطباق الشهية الكلاسيكية، حيث كانت الأسماك الصغيرة التي تعيش في المياه العذبة من الأطعمة المفضلة لدى السكان منذ قبل تغيير اسم المدينة إلى طوكيو. تضم الوجبة التي تقدمها الحانة مجموعة متنوعة من الأطباق، بحيث تبلغ تكلفة الوجبة الواحدة للفرد حوالي 5000 ين. ويعتبر هذا السعر معقولًا، بالنظر إلى موقعها المميز في قلب العاصمة وثراء المأكولات التقليدية.



دوجو نو ماروني اللذيذة. (© ماتسوزونو تامون)

على غرار العديد من الحانات القديمة ذات الطراز الياباني التقليدي ، يتم عرض قائمة الطعام في ميماسويا على مجموعة من اللوحات الطويلة المستطيلة المعلقة على طول جدران الحانة، مما يقدم دليلًا إضافيًا على إرث الحانة باعتبارها أحدى الحانات العريقة، حيث تتلاشى أسماء العناصر المقدمة، التي كتب معظمها والد كاؤري بخط يده عندما كان يدير المكان، ومع مرور السنين، أصبح معظمها -بالكاد -مقروءًا: ”لا أقوم بإعادة كتابة القائمة إلا عندما يرتفع السعر“، هكذا تقول المالكة الحالية للحانة، وهو أمر تصر أنه نادرًا ما يحدث ”إن ارتفاع تكاليف إدارة الأعمال التجارية يجعل الأمر صعبًا، ولكنني تعلمت أنه عندما ترتفع الأسعار، سأكون أخر شخص في الطابور سيرفعها“.



عناصر القائمة معروضة على حائط حانة ميماسويا. (© ماتسوزونو تامون)

ياماشيرويا ساكابا: قديم، ولكن جيد

يمكنك القيام برحلة قصيرة بالحافلة من ميماسويا إلى إيزاكايا أخرى عمرها قرن من الزمان، وهي ياماشيرويا ساكابا. تقع في ظل المباني التجارية الكبيرة والمجمعات السكنية الشاهقة في نيشي أوشيما في حي كوتو، وقد بدأت في منطقة فوكاغاوا التاريخية في عام 1897 باعتبارها كاكو أوتشي – متجر لبيع المشروبات الكحولية حيث يمكن للعملاء تناول المشروب الذي اشتروه، ثم انتقلت إلى موقعها الحالي في عام 1953 وأصبحت إيزاكايا كاملة. الجزء الخارجي من الحانة، بلافتته البالية والعمود المنحني الذي يدعم ستارة نورين بالية، ينم على أصالة ونكهة مميزة لا يمكن العثور عليها إلا مع تقدم السنين.



ياماشيرويا ساكابا تقع في شارع كيوسوباشي الصاخب. (© ماتسوزونو تامون)

يقول سيجي هانزاوا، مالك الحانة من الجيل الرابع، إن الحانة سمعتها من خلال خدمة سكان الحي الذي كان يسكنه الطبقات العاملة في السابق، يقول متحدثًا عن حيوية ذلك الوقت: ”كان هناك شارع تسوق تجاري نابضًا بالحياة، يضم جميع أنواع المتاجر– متجر بيع الخضار، المطاعم ومحل لبيع الوجبات الجاهزة (البينتو)، ومحال لبيع الأحذية، ومغسلة، وصيدلية- كل ما يمكن أن تتخيله “. تقول هارومي شقيقة سيجي التي تجلس بالقرب منه، وتساعده في إدارة الحانة. ”كان هناك عدد كبير من المصانع الصغيرة والورش، وشركات النقل، حتى ساحة لتجار الخردة المعدنية“. تضيف بحزن أنه ” تم استبدالهم جميعًا بالشقق السكنية“.

ويصف هانزاوا كيف أنه خلال عصر الازدهار الاقتصادي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، لم يكن من غير المألوف أن تأتي مجموعات مكونة من خمسة أو ستة زبائن، يرتدون ملابس العمل، ويتناولون بعض المشروبات للاستعداد لنوبة عملهم الليلية. ”عندما كانت الأمور تسير على قدم وساق خلال عصر الفقاعة، كان هناك عدد لا بأس به من الزبائن الذين يضعون ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف ين للحساب ثم يتركون الباقي كإكرامية“.



هانزاوا سيجي (على اليمين) وشقيقته هارومي. (© ماتسوزونو تامون)

الجلوس في منطقة تناول الطعام المريحة والاستماع لحديث الثنائي وهما يرويان الماضي، فمن السهل أن تتخيل ضجيج الزبائن المنتشرين على طول الألواح الخشبية التي تغطيها حصير التاتامي أو الجالسين حول الطاولات، وهم يطلبون طلباتهم المعتادة بألفة رائعة.

الأجواء المختلطة داخل حانة ياماشيرويا ساكابا، تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في ميماسويا. تعرض كلا الحانتين عناصر القائمة على جدرانهما، لكن شرائط القائمة الورقية في حانة ياماشيرويا ساكابا تشغل الجدار بأكمله تقريبًا فوق المنضدة، لدرجة أنها تتدلى فوق فتحة المطبخ، مما يتطلب من هارومي تحريك القطع المتدلية جانبًا مثل الستارة في كل مرة تنقل فيها طلب جديد لأخيها سيجي الموجود في المطبخ.



تضم حانة ياماشيرويا ساكابا مجموعة واسعة من عناصر القائمة بأسعار معقولة. (© ماتسوزونو تامون)

المفضلات المشهورة

مضطرة للاختيار من بين التشكيلة الكبيرة التي تقدمها الحانة، تذكر هارومي أفضل خمسة أطباق على النحو التالي: نيراتاما (البيض المقلي مع الكراث والثوم)، هاموكاتسو (شرائح لحم الخنزير المقلية)، لحم التونة المفروم، مجموعة الساشيمي المكونة من ثلاثة أنواع، والنوكازوكى (خيار مخلل في نخالة الأرز). وموتسوني (حساء كرشة لحم الخنزير) - الأخير، كما لاحظت، متاح فقط في أيام السبت. ويعد خيار نوكازوكي مصدر فخر خاص بالإيزاكايا، تقول هارومي: ”ما زلنا نخلله يدويًا، تمامًا كما فعلت جدتنا عندما كانت تدير الحانة“.



طبق من النوكازوكي يقدم مع مشروب الساكي. (© ماتسوزونو تامون)



تعتبر أطباق الساشيمي المكونة من ثلاثة أنواع من الأطباق المفضلة لدى العملاء منذ فترة طويلة. (© ماتسوزونو تامون)

تقدم الحانة مجموعة واسعة من المأكولات المنزلية، مع أطباق مثل الدجاج المقلي وسلطة البطاطس والأرز المقلي على الطريقة اليابانية التي يستمتع بها اليابانيين منذ طفولتهم. يحافظ هانزاوا على الأسعار منخفضة، ويبلغ متوسط ​​تناول الطعام والشراب في الليلة الواحدة حوالي 3000 ين للفرد، ولكنهم يشعرون بالرضا التام.



شرائح لحم الخنزير تقدم مع الملفوف المبشور. (© ماتسوزونو تامون)

لقد اختفت حشود العمال النشطين وغيرهم ممن كانوا يترددون على ياماشيرويا ساكابا ليحل محلهم الآن موجة جديدة من موظفي المكاتب الذين يعملون في المنطقة، وقد تغيرت أجواءإيزاكايابعد ذلك. تعلق هارومي، ”يأتي المزيد من الشباب الآن“، ”ويأتي المزيد من الأزواج والعائلات، وأصبح من المألوف أن تأتي امرأة شابة بمفردها، وهذا لم يكن واردًا في الماضي“.

بالنسبة للوافدين الجدد، قد يكون المظهر الخارجي لميماسويا وياماشيرويا ساكابا الذي عفا عليه الزمن عائقًا أمام الدخول عبر الستائر المتهالكة المعلقة، لكن في الداخل ينتظرك جوًا دافئًا وجذابًا من قائمة الطعام اللذيذة والابتسامات الودية. لقد تغلبت كلا الحانتين على التحديات الكبيرة والصغيرة على مدار القرن الماضي، من خلال كسب قلوب - ومعدة - أجيال من العملاء الجائعين، ويبدو أن إرثهما سيستمر بالتأكيد طالما يتوق الناس إلى مكان مألوف لتناول الطعام والشراب والتواصل الاجتماعي.

إيزاكايا عمرها قرن من الزمان في طوكيو

كاجيّا (تأسست عام 1856): 18-23-6-3 نيغيشي، تايتو

(تأسست عام 1856): 18-23-6-3 نيغيشي، تايتو أوهاشي (1877): 3-46 سنجو، أداتشي

(1877): 3-46 سنجو، أداتشي تاجوتشيا (1887): 11-6-2 توكيوا، كوتو

(1887): 11-6-2 توكيوا، كوتو ياماشيرويا ساكابا (1897): 1-6-8 ميناميسونا، كوتو

(1897): 1-6-8 ميناميسونا، كوتو كيشيدايا (1900): 12-15-3 تسوكيشيما، تشو

(1900): 12-15-3 تسوكيشيما، تشو ميماسويا (1905): 2-15-2 كاندا تسوكاساماتشي، تشيودا

(1905): 2-15-2 كاندا تسوكاساماتشي، تشيودا أوتافوكو (1915): 1-6-2 سينزوكو، تايتو

(1915): 1-6-2 سينزوكو، تايتو ناغانويا (1915): 7-35-3 شينجوكو، شينجوكو

(1915): 7-35-3 شينجوكو، شينجوكو أكاغاكي (1917): 1-23-3 أساكوسا، تايتو

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الزبائن يملؤون الجزء الداخلي من إيزاكايا ميماسويا التي تعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام © ماتسوزونو تامون)