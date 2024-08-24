اليابان | ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأرز في اليابان منذ 11 عاماً نتيجة موجة الحر العام الماضي

اقتصاد 25/08/2024

تعاني الأسواق حاليًا من نقص حاد في الأرز وارتفاع ملحوظ في أسعاره، نتيجة المحصول السيئ الذي سببه موجة الحر الشديدة في العام الماضي. هذا النقص يضع ضغوطًا كبيرة على المستهلكين والمزارعين على حد سواء، ويفتح باب التساؤلات حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي.

تشهد أسعار الأرز المنتج في عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة لانخفاض الجودة الناتج عن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت اليابان في العام الماضي. هذا الانخفاض في الجودة أدى إلى تراجع الكميات المتاحة في السوق. وفقًا لمؤشر أسعار الأرز الذي تصدره وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 11 عامًا.

يتم جمع الأرز من المزارعين بواسطة التعاونيات الزراعية، ثم يتم توزيعه عبر تجار الجملة إلى الأسواق والمطاعم. يُعد ”سعر التداول النسبي“، الذي تتعامل به التعاونيات الزراعية مع تجار الجملة، من أبرز المؤشرات التي تعكس أسعار الأرز، ويتم نشره شهريًا من قبل وزارة الزراعة والغابات والمصايد.

في يونيو/حزيران 2023، بلغ سعر التداول النسبي للأرز المنتج في نفس العام (وفقًا للبيانات الأولية) 15,865 ين لكل 60 كيلوغرام من الأرز الكامل، مسجلاً زيادة بنحو 14% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 11 عامًا. في نهاية يونيو/حزيران 2024، بلغت كمية المخزون الخاص 1.56 مليون طن، بانخفاض بنحو 20% عن العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء الإحصاءات في عام 1993.

على الرغم من التأثيرات المستمرة لانخفاض عدد السكان، والتي أدت إلى تراجع الطلب على الأرز بمعدل 100 ألف طن سنويًا، شهد الطلب على الأرز خلال العام الماضي تحولًا إيجابيًا ملحوظًا. حتى يونيو/ حزيران 2024، ارتفع الطلب على الأرز إلى 7.02 مليون طن، مسجلاً زيادة قدرها 110,000 طن مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أول زيادة في الطلب خلال العشر سنوات الماضية.

تعود أسباب هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية. وفقًا لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، فإن أحد الأسباب الرئيسية هو زيادة استهلاك الأرز من قبل الزوار الأجانب، بالإضافة إلى انتعاش الطلب بعد تأثيرات جائحة كورونا.

قدرت وزارة الزراعة والغابات والمصايد تأثير الزيادة السريعة في عدد الزوار الأجانب على طلب الأرز في اليابان. وفقًا للتقديرات، إذا افترضنا أن كل زائر يتناول 78 غرامًا من الأرز في كل وجبة، ويفترض أن يتناول الأرز مرتين يوميًا، فإن طلب الأرز من الزوار الأجانب ارتفع بشكل ملحوظ.

بين يوليو/تموز 2022 ويونيو/حزيران 2023، بلغ طلب الزوار الأجانب على الأرز19ألف طن. ومن يوليو/تموز 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، زاد هذا الطلب إلى 51 ألف طن، أي بزيادة قدرها 32 ألف طن .

أكد المسؤولون في وزارة الزراعة والغابات والمصايد أن هناك مخزونًا كافيًا لتلبية الطلب، وأن الوضع بين العرض والطلب لا يمثل ضغطًا. وأضافوا أنه منذ يوليو/تموز، بدأ حصاد الأرز المبكر للعام 2024، مما يعني أنه لا يوجد خطر حدوث نقص في الأرز.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: مع نقص الأرز، بدأت بعض المتاجر الكبرى في فرض قيود على الشراء. موظف في متجر ”أكيدي ساکيماتشي هونتين“ في حي نيريما بطوكيو، يضع لافتة تعلن عن قيود الشراء، بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2024 © جيجي برس)