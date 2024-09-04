اليابان | تحديات الرعاية الصحية: الفواتير غير المدفوعة من المرضى الأجانب تضع المستشفيات اليابانية في مأزق

سياحة وسفر 04/09/2024

في سبتمبر/أيلول 2023، كشفت التقارير عن تحدٍ جديد يواجه المستشفيات اليابانية التي تستقبل مرضى أجانب: ديون غير محصلة. ما يقارب 18٪ من هذه المستشفيات تعاني من هذه المشكلة، حيث بلغ إجمالي الديون غير المحصلة لكل مستشفى حوالي 500 ألف ين. هذه الظاهرة ليست مجرد أرقام مالية، بل تمثل تحديات كبيرة في نظام الرعاية الصحية وتأثيراتها على تقديم الخدمات الطبية. في هذا المقال، سنستعرض أبعاد هذه القضية، ونحلل أسبابها وتأثيراتها المحتملة على القطاع الصحي الياباني، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لمواجهتها.

يزداد عدد الزوار الأجانب إلى اليابان بمعدل قياسي. خلال إقامتهم، قد يصابون بالمرض أو يتعرضون للإصابة. في حال عدم حصول المريض الأجنبي على تأمين طبي ياباني، فإن تكاليف العلاج لا تتم تغطيتها ويتحملون التكلفة كاملة. تحدث العديد من المشاكل عندما يعجز المرضى الأجانب عن دفع التكاليف أو يحاولون التفاوض على الأسعار بسبب ارتفاع الرسوم.

في مسح أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، والذي شمل مستشفيات في جميع أنحاء البلاد، تبيّن أن من بين 5184 مستشفى استجابت، استقبلت 2813 مستشفى، أي ما يعادل 54.3٪، مرضى أجانب خلال شهر سبتمبر 2023. وأظهرت النتائج أن أكثر من 80٪ من المؤسسات الطبية المعتمدة من قبل حكومات المحافظات لاستقبال المرضى الدوليين قد استقبلت مرضى أجانب. وكان العدد الأكثر شيوعًا للمرضى المقبولين هو ”10 أو أقل“، حيث أبلغت 1,273 مستشفى عن استقبال هذا العدد من المرضى.

من بين 2813 مستشفى استقبلت مرضى أجانب، شهدت 516 مستشفى (18.3٪) حالات عدم سداد الرسوم من قبل هؤلاء المرضى. بلغ متوسط عدد الحالات غير المسددة لكل مستشفى 3.9 حالات، بإجمالي متوسط قدره 496,000 ين. كان المبلغ الأكثر شيوعًا المستحق من قبل المرضى في 954 حالة هو ”أقل من 10,000 ين“، تلاه ”10,000–49,999 ين“ في 522 حالة. بلغ متوسط المبلغ غير المدفوع لكل حالة 128,497 ين، بينما كان الوسيط 11,150 ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)