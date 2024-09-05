اليابان | موسم البعوض

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

فن 05/09/2024

يتخذ الشاعر سوين، المعروف بأسلوبه المعقد، من سرب بعوض صيفي موضوعا لقصيدته.

蚊柱は大鋸屑さそふゆうべ哉 宗因 كاباشيرا وا/ أوغاكوزو ساسو/ يوبي كانا سرب من البعوض

يستدعي نشارة الخشب

وقت المساء (من تأليف سوين ربما عام 1673)

يعتبر الذباب والبعوض والحشرات الأخرى التي يستخف الناس بها من الموضوعات الموسمية الرائعة لقصائد الهايكو. يصف الشاعر سوين (1605-1682) في هذه القصيدة تجمع سرب بعوض في الهواء بشكل عمودي ’’كاباشيرا (سرب من البعوض)‘‘ وهي ظاهرة يمكن رؤيتها تحت أفاريز المنازل وعلى جوانب الممرات أو بالقرب من مياه معتدلة البرودة نسبيا في المساء. وهي أيضا كلمة ’’كيغو (كلمة موسمية)‘‘ تشير إلى الصيف. ولكن إذا قرأنا هذه القصيدة بشكل مبسط دون التعمق في معناها فسيكون من الصعب إدراك المعنى الذي يريد الشاعر إيصاله إلى القارئ.

يكره البعوض رائحة الدخان، لذا كان من الشائع حرق نشارة الخشب في فترة كتابة هذه القصيدة من أجل طرد البعوض، لكن سوين عكس طريقة التفكير المعتادة هذه من خلال تصوير أن سلوك هذه الحشرة كان بمثابة دعوة للناس لحرق نشارة الخشب. علاوة على ذلك، فإنه زاد الأمور تعقيدا عندما لم يذكر كلمات الدخان أو الحرق بشكل مباشر. إن استخدام أسلوب ’’نوكي‘‘ لحجب المعلومات يضفي غموضا على هذه القصيدة لتصبح مثل اللغز.

اقتحم سوين عالم الأدب محدثا عاصفة من خلال إدخال عادات ذلك العصر بحرية في قصائده. لقد أحدث ثورة بأسلوبه الجديد والمعقد في تناقض صارخ مع القصائد السابقة المعتدلة المصاغة وفق أسلوب محدد. وقد أثار هذا جدلا بين كتاب آخرين، كما كان له تأثير كبير على باشو أيضا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان © بيكستا).