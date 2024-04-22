الحق قدم وظائف خالية بشركة ارابياتا للأغذية والمشروبات لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - شركة ارابياتا للأغذية والمشروبات وإدارة المطاعم تعلن عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف ورابط التقديم إليها، على النحو التالي:

وظائف شركة ارابياتا للأغذية والمشروبات

مطلوب مدير فرع. مطلوب مشرف وردية. مطلوب مساعدين مدير فروع. مطلوب محاسبين. مطلوب مشرف توصيل. مطلوب ديسباتشر. مطلوب أعضاء فريق. مطلوب كابتن أوردر. مطلوب شيف اورينتال فول وطعميه. مطلوب كاشير. مطلوب شيف سخن. مطلوب مساعد شيف. مطلوب عمال (تحميل-تعبئه وتغليف – إنتاج). مطلوب كول سنتر(مكان العمل مدينه نصر). مطلوب استيوارد، ولا يشترط مؤهل. مطلوب فني صيانة. مطلوب مندوبين توصيل.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات، مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، والوظائف متاحة للجنسين، ويفضل خبرة في مجال الفاست فود، ويشترط حسن المظهر واللياقة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة مرتبات مجزية حسب كل وظيفة ووفقا للخبرات، كما توفر حوافز ومكافآت شهرية، وبدل انتقال، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة بالأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

رابط التقديم على وظائف شركة ارابياتا

للتقديم على الوظائف، فقد أوضحت الشركة أن التقديم يتم من خلال التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ارابياتا” ثم الحضور للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: أكاديمية ارابياتا – 22 شارع الصومال- الكوربه – مصر الجديدة خلف مطعم ارابياتا، يومي الأربعاء والخميس الموافق 24 – 25 أبريل 2024.