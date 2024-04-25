وظائف خالية في مترو ماركت للتجارة والتوزيع لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع إحدى شركات مجموعة منصور، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات، ولكافة المؤهلات عليا ومتوسطة، وذلك للعمل فورًا بفروع الشركة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم عليها: –

وظائف شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع

مطلوب كاشير مؤهلات عليا. مطلوب مدخلين بيانات. مطلوب أفراد امن. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب مندوبين توصيل طلبات. مطلوب بائعين خضار وفاكهة. مطلوب بائعين اسماك. مطلوب بقال جبن. مطلوب بائعين لحوم. مطلوب عمال نظافة. مطلوب فنيين صيانة تبريد وتكييف.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد.

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وتوفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية، بالإضافة إلى حوافز شهرية، وفرص للترقي، كما توفر تأمين على الحياة وتأمينات صحية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع

للتقديم على الوظائف المعلنة أعلاه بشركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع، يرجى التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة بالرابط التالي “وظائف شركة مترو ماركت“