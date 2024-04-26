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وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة سدافكو

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الهفوف، وجازان، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف مبيعات (الهفوف).

– مشرف مبيعات (جازان).

– مدير تجاري (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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