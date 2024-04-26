وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة سدافكو

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الهفوف، وجازان، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف مبيعات (الهفوف).

– مشرف مبيعات (جازان).

– مدير تجاري (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)