وظائف شاغرة لدى شركة بارسونز

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بارسونز العالمية- المتخصصة بمجال الحلول الرقمية والبنية التحتية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من ينبع، والرياض، والوجه.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت شركة بارسونز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس المخاطر/ إدارة الأزمات والكوارث.

– مدير العقود.

– مدير أول تجاري.

– مدير أول العطاءات/ العروض.

– مشرف مراقبة المشروع.

– مدير التخطيط/ البناء.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس معماري.

– مهندس أول المناظر الطبيعية.

– مهندس معماري/ الطرق السريعة والبنية التحتية.

– مراقب المستندات.

– مدير أول تصميم المناظر الطبيعية.

– مهندس أول المخاطر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بارسونز، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)