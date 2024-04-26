وظائف خالية بشركة الصفوة للتصدير والتوريدات خضروات وفاكهه وحاصلات زراعية لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الصفوة للتصدير والتوريدات خضروات وفاكهه وحاصلات زراعية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسطة، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة الصفوة للتصدير والتوريدات خضروات وفاكهه

مطلوب مدير تصدير. مطلوب مسئول مشتريات تصدير خضروات وفاكهة. مطلوب مدير تسويق وخدمة عملاء. مطلوب مهندسين جودة تصدير خضروات. مطلوب سكرتيرة تنفيذية تجيد الكمبيوتر والتسويق الإلكتروني. مطلوب مصمم جرافيك وتسويق إلكتروني.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا وفوق متوسط ومتوسط، وان يمتلك خبرة سابقة في مجال العمل، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتوفر الشركة للراغبين رواتب مجزية وحوافز ومكافئات وفرص للترقي، واجازات وزيادات سنوية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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التقديم على الوظائف

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرحى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة الصفوة للتصدير والتوريدات” عبر ملئ كافة البيانات المطلوبة.