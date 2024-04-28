وظائف خالية لجميع المؤهلات من الخريجين للعمل بالشركة المصرية للاستثمار الغذائي

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشركة المصرية للاستثمار الغذائي من خلال وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للخريجين من جميع المؤهلات، للعمل فورًا بمقر الشركة بالعاشر من رمضان، ونتابع الآن عبر الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها:

وظائف الشركة المصرية للاستثمار الغذائي

أخصائي تصدير. مهندس انتاج. مهندس جوده، بكالوريوس علوم – زراعه. مهندس انتاج، بكالوريوس علوم – زراعه. مدير جوده. مدير إنتاج. رئيس قسم الجودة. مهندس معمل. رئيس قسم سلامه وصحه مهنيه. أخصائي سلامه وصحه مهنيه. فني سلامه وصحه مهنيه. محاسب تكاليف. محاسب خزينه. محاسب موردين وعملاء. محاسب عام. مدير صيانة، بكالوريوس هندسه. رئيس قسم صيانة. مهندس صيانة. فني صيانة ميكانيكا. فني هيدروليك. فني تبريد أمونيا. مدير مخازن. أمين مخزن ثلاجات. عامل مخزن. مدير مشتريات. أخصائي مشتريات. سائق كلارك ديزل. سائق ريتش. عمال إنتاج. فني كهرباء كنترول، مؤهلات متوسطة.

الشروط والمزايا

يشترط خريجين وان لا يقل السن عن 40 سنة، ويشترط توافر الخبرة، وتوفر الشركة رواتب مجزية والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر الشركة زيادات سنوية ومواصلات وخط تليفون، وتأمينات طبي واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف الشركة المصرية للاستثمار الغذائي“.