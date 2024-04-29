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وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

– أخصائي حاسب (شبكة) (Computer Specialist (Network))
– أخصائي حاسب (مسؤول النظام) (Computer Specialist (System Admin))

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التخصصات المطلوبة:

– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.
– المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
– خبرة في مجال العمل.
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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