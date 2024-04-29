شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول على الوظائف العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للرجال والنساء، من رتبة (رقيب وحتى جندي)، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

شروط وظائف وزارة الدفاع

وأبرزت وزارة الدفاع، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

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– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (ثمانية عشر) عاماً، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في المتقدم ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير السعودي.

– ألا يكون المتقدم قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

-اجتياز اختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص للوظائف الرجالية.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم للرجال، و(155) سم للنساء.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

– أن تحمل المتقدمة بطاقة هوية وطنية مستقلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الدفاع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 19 شوال 1445هـ، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)