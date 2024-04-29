الارشيف / وظائف

أكثر من 7500 وظيفة موسمية في موسم حج 1445

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم أكثر من 7500 وظيفة موسمية في موسم حج 1445 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة عن وظائف موسمية في موسم حج 1445هـ.

وقالت الشركة في بيان: إن الوظائف أكثر من 7500 وظيفة موسمية بموسم الحج ضمن مشروع تشغيل إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة.

قد يهمّك أيضاً

ملتقى سلامة الحاج يؤكد توفير أعلى درجات الأمان لضيوف الرحمن
الأمير متعب يوجه باستضافة أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني في الحج

ويمكن التقديم في الوظائف من خلال الإنفوجرافيك أدناه:

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا