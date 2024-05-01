وظائف خالية بسلاسل الفرجاني هايبر ماركت لجميع المؤهلات للعمل فورا بفروع الشركة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن سلاسل الفرجاني عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، للعمل فورًا بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، برواتب مجزية وتأمينات، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط ورابط التقديم عليها كالتالي:

وظائف سلاسل الفرجاني هايبر ماركت

مطلوب مديرين فروع خبرة في مجال العمل. مطلوب مديرين أقسام خبره في مجال الهايبر ماركت. مطلوب مشرفين أقسام خبره في مجال الهايبر ماركت. مطلوب مشرف كاشير. محاسبين خزنه. مطلوب أخصائي تسويق إلكتروني مطلوب أخصائي دعم فني مطلوب مهندس تبريد وتكييف. مطلوب فني تبريد وتكييف. مطلوب فني سباكه. مطلوب كاشير. مطلوب مراقب مخزون. مطلوب موظف FMC. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب عمال مخازن. مطلوب سائق فيسبا. مطلوب موظفين خدمات. مطلوب عمال مخازن. مطلوب مراقبين كاميرات. مطلوب موظفين أمن. مطلوب سائق رخصه أولي و ثانيه.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية، وان لا يزيد السن عن 45 سنة.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة للعاملين بها رواتب مجزية، ومكافئات وحوافز، وأجازات سنوية ورسمية وفرص للترقي والتطوير، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على ووظائف سلاسل الفرجاني

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف سلاسل الفرجاني” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي: 40 شارع الزيتون أمام شركه المياه محطة مترو حدائق الزيتون، وذلك يوم السبت الموافق 4 مايو 2024.