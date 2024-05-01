شركة ابدأ لتوزيع الأدوية تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات

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الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة ابدأ لتوزيع الأدوية إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة من الكفاءات المتميزة، وذلك للانضمام إلى فريقها في مختلف التخصصات، للعمل فورًا بفروع الشركة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:
وظائف شركة ابدأ لتوزيع الأدوية
- مدير فرع.
- محاسب.
- مدخل بيانات.
- مندوب مبيعات.
- تلي سيلز.
الشروط والمزايا
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط وان لا يزيد السن عن 40، ويشترط توافر خبرة سابقة بمجال العمل، وتقديم موقف واضح من التجنيد.
وظائف أخرى: –
وتوفر الشركة للعاملين رواتب مجزية وحوافز ومكافئات وفرص للترقي واجازات وزيادات سنوية، وتأمينات طبية واجتماعية.
للتقديم على وظائف شركة ابدأ لتوزيع الأدوية
للتقديم على الوظائف المعلنة بالشركة يرجى تعبئة استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ابدأ لتوزيع الأدوية“.
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