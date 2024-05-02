وظائف خالية بشركة جلوبال للأمن والحراسة لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة جلوبال للأمن والحراسة من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل بمواقع الشركة، ونستعرض الآن تفاصيل وشروط الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة جلوبال للأمن والحراسة

مطلوب مراقب امن بالرحاب. مطلوب مشرف امن بالرحاب. مطلوب مراقب امن بالتجمع الخامس. مطلوب مشرف امن بالتجمع الخامس. مطلوب مراقب امن بالعاصمة الإدارية. مطلوب مشرف امن بالعاصمة الإدارية. مطلوب مراقب امن جامعة MTI. مطلوب مراقب امن زهراء مدينة نصر. مطلوب مراقب امن إستاد القاهرة. مطلوب مراقب امن بالشويفات.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسط، ويشترط تقديم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية وسلف شهرية ويونيفورم مجاني وحوافز بانتظام، كما توفر سكن للمغتربين بالتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المطلوبة أعلاه، يرجى التسجيل عبر ملئ كافة البيانات باستمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة جلوبال للأمن والحراسة“.