فرص عمل بشركة Clams and Claws لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة Clams and Claws عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لمختلف المؤهلات، للعمل فورًا بفروع الشركة بالتجمع الخامس والشيخ زايد ومصر الجديدة والمعادي، برواتب مجزية وتأمينات، وللمعرفة التفاصيل تابع التالي:

وظائف شركة Clams and Claws

مطلوب شيف أول خبرة في مجال العمل.

مطلوب مساعد شيف خبرة لا تقل عن سنة.

مطلوب استيوارد مطبخ.

مطلوب كابتن صالة.

مطلوب ويتر.

مطلوب هاوس كيبينج.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة من خلال وزارة الشباب والرياضة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، مع تقديم موقف واضح من التجنيد.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية حسب كل وظيفة، ويوم راحة بالأسبوع، والعمل 9 ساعات يوميًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على وظائف شركة Clams and Claws يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “من هنا“.