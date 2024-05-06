وظائف من صحف عمان اليوم لجميع التخصصات وظائف في سلطنة عمان

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وظائف في سلطنة عمان اليوم 6-5-2024

وظائف اللجنة الأوليمبية العمانية.

مطلوب مدير فني.

من وظائف جريدة الوطن العمانية اليوم 1/5/2024

وظائف جريدة الوطن العمانية اليوم 25/12/2023

مطلوب باحث اقتصادي للعمل في سلطنة عمان

وظائف جريدة عمان اليوم 25/12/2023

وظائف في شركة تدقيق حسابات عالمية

وظائف جريدة الوطن العمانية اليوم 20/12/2023

مطلوب طبيب جلدية وتجميل للعمل في مسقط.

مطلوب طباخ ماهر للعمل في عمان.

مطلوب موظفة استقبال خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات

وظائف من الصحف العمانية اليوم 20/12/2023

وظائف في شركة اثاث في سلطنة عمان

وظائف للمحاسبين

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة أغذية كبرى في سلطنة عمان.