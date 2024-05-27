شكرا لقرائتكم 32 وظيفة شاغرة في مركز سباهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز سباهي

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

– مدير مكتب إدارة البيانات.

– رئيس قسم تطوير المعايير وآليات التقييم.

– مدير مكتب إدارة المشاريع.

– رئيس قسم اعتماد البرامج والمراكز المتخصصة.

– رئيس قسم الإحصاء والمعلومات.

– رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء.

– رئيس قسم تحسين الجودة.

– مدير مركز الوثائق والمحفوظات.

– مدير وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات.

– مهندس أمن سيبراني أول.

– أخصائي تخطيط استراتيجي أول.

– أخصائي إدارة مشاريع أول.

– أخصائي علاقات عامة/ تسويق أول.

– أخصائي ترجمة وتدقيق لغوي أول.

– أخصائي تصميم جرافيك أول.

– أخصائي اعتماد أول.

– أخصائي تحليل إحصائي أول.

– أخصائي استشارات أول.

– أخصائي تطوير أعمال أول.

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– أخصائي تحليل إحصائي.

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– أخصائي تحليل بيانات.

– أخصائي حماية بيانات.

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– أخصائي تحصيل إيرادات.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)