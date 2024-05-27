وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وبيّنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تخطيط الصيانة الخفيفة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الطيران، إلكترونيات الطيران، الهندسة الصناعية).

– مدير تخطيط الصيانة الثقيلة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الطيران، إلكترونيات الطيران، الهندسة الصناعية).

– مدير الأسطول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطيران، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)