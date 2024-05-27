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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 61 وظيفة

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شكرا لقرائتكم الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 61 وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 61 وظيفة شاغرة في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المجالات الوظيفية:

– الإدارية.
– الهندسية.
– الصحية.
– الطبية.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– المدينة المنورة.
– جدة.
– الدمام.
– الأحساء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/11/19هـ الموافق 2024/05/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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