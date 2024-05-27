شكرا لقرائتكم الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 61 وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 61 وظيفة شاغرة في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المجالات الوظيفية: – الإدارية.

– الهندسية.

– الصحية.

– الطبية. قد يهمّك أيضاً أماكن العمل: – الرياض.

– المدينة المنورة.

– جدة.

– الدمام.

– الأحساء. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/11/19هـ الموافق 2024/05/27م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا