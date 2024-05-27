شكرا لقرائتكم 14 وظيفة شاغرة في شركة بترورابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة بترورابغ

وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس نظم/ المراقبة الأمنية.

– أخصائي مهندس مراقبة العمليات.

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– مفتش رئيسي (عدد 4 وظائف).

– مستشار التفتيش.

– مهندس التخطيط والجدولة.

– مفتش ميداني.

– مهندس الأنظمة التشغيلية.

– محلل بيئي.

– مراقب المستندات.

– أخصائي مهندس/ البوليمر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)