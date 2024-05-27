وظائف شاغرة بشركة الملاحة الجوية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– رئيس قسم الأمن والأسطول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الأمن، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)