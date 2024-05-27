وظائف إدارية شاغرة لدى مدينة سبارك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير الأنظمة والتطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة النظم)، أو ما يعادلها.

– مستشار تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)