وظائف شاغرة في فروع شركة NOMAC

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الرس، وبريدة، والقرية، والجبيل.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس كهربائي (عدد وظيفتين/ الرس).

– مهندس كهرباء (بريدة).

– مشغل غرفة التحكم (القرية).

– مشغل ميداني/ المعدات (القرية).

– مشغل ميداني/ المعدات (عدد وظيفتين/ الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)