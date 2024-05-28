وظائف شاغرة لدى مصفاة ساسرف

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل “ساسرف”- المملوكة لشركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف ساسرف

وبيّنت شركة مصفاة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير التخطيط المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مهندس أول إزالة عيوب الأجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)