وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، والخرج، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي شبكات.

– مسؤول المخاطر التشغيلية.

– ممثل مبيعات/ صالة العرض.

– مشرف مركز الخصومات.

– ممثل مبيعات/ التصدير.

– ممثل مبيعات أول/ مبيعات المشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)