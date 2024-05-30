وظائف خالية بشركة Creme للحلويات والمشروبات لجميع المؤهلات

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Creme للحلويات والمشروبات، من خلال وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة من خلال خدمة الوظائف الخالية على الخليج 365 على النحو التالي:
وظائف شركة Creme للحلويات والمشروبات
- مطلوب كاشير.
- مطلوب كول سنتر.
- مطلوب منسق بيع غربي.
- مطلوب منسق بيع ايس كريم.
- مطلوب باريستا.
- مطلوب عمال نظافة.
- مطلوب افراد امن.
- مطلوب مساعد مدير امن.
- مطلوب منسق بيع شرقي.
الشروط والمزايا:
أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات حسب كل وظيفة، كما يشترط حسن المظهر ولباقة الحديث، وتوافر خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية، وفرص للترقي، كما توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية.
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التقديم على الوظائف:
لمن يرغب للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة Creme للحلويات” ثم الحضور مباشرة للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: مقر مديرية الشباب والرياضة – كورنيش النيل – بني سويف، وذلك يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.
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