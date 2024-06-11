وظائف خالية بشركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني برواتب مجزية للجنسين

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الأهلي ممكن من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من موظفي خدمة عملاء داخل الفروع، برواتب مجزية، للعمل فورًا بفروع الشركة في الفيوم والغربية والمنوفية والإسماعيلية، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني

مطلوب موظفين خدمة عملا داخل الفروع.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين مؤهلات عليا من الجنسين، وان لا يزيد السن عن 28 سنة، ولا يشترط خبرة، وتوفر الشركة للعاملين رواتب مجزية ويومين اجازة في الأسبوع والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

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أماكن العمل:

الغربية – قطور.

الإسماعيلية – التل الكبير.

المنوفية – الشهداء.

الفيوم – يوسف الصديق.

للتقديم على وظائف الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة بشركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني، يرجى التسجيل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي “مطلوب موظفين خدمة عملاء“.